做愛做的事 將親子樂園當「野戰場」用過的保險套留現場

冬山鐵路橋下知名的石頭溜滑梯，被發現使用過的保險套。（截取「宜蘭知識+」）

記者林坤瑋／宜蘭報導

有民眾PO文控訴，宜蘭縣冬山鐵路橋下，知名石頭溜滑梯，是人氣的親子活動空間，為小孩們「放電」好去處，卻在石頭溜滑梯旁草坪驚見已使用過的保險套。畫面曝光後，網友揶揄「要玩也要把垃圾帶走吧」，欠缺公德心行為引發撻伐聲浪。

冬山鄉公所回應，事發地點為冬山火車站鐵路橋下石頭溜滑梯，因具遮雨功能，成為親子常用活動空間。現場原已設置監視器，將調閱畫面追查行為人，將增設監視設備與告示牌，提醒民眾共同維護環境整潔。

冬山鐵路橋下的石頭溜滑梯位在冬山火車站旁，上方鐵路橋具遮雨功能，在此活動不受天候影響，加上交通方便、不收費，成為熱門親子空間，殊不知；傳出有人疑似在這裡「做愛做的事」，事後亂丟保險套，讓家長們議論紛紛。

目擊者PO文指出，原本想帶孩子到冬山橋（即冬山鐵路橋）下的遊樂場放電，沒想到一上到溜滑梯附近草坪，就看到使用過保險套，孩子當時從旁邊經過，讓他瞬間非常驚嚇，立刻帶著孩子離開，隨即向公所反映。網友留言嘲諷「真沒公德心，渣渣也不清理」、「住不起飯店還想交女朋友」、「年輕人懂玩」、「打野戰不冷嗎？我就問」，也有人直言「沒記錯的話，已經第三次看到了」，質疑管理漏洞。