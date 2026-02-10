「做愛到流產吧」護理師糾纏醫師 簽斷交協議13天就破功判賠60萬

小三挑釁出軌人夫聲稱要做愛做到流產。示意圖

高雄一名在公立醫院任職的何姓護理師，與同院甲姓心理師發展長達 5 年的不倫戀並產下一女。雙方在遭元配察覺後雖簽下「斷絕往來」協議書，但何女隨後竟傳訊給人夫提議「做愛做到流產吧」並索求抱抱，甚至闖入辦公室搜刮牙刷欲驗 DNA。高雄高分院審理後，認定何女行為明確侵害配偶權且違反協議，判決何女須賠償元配共 60 萬元定讞。

根據判決書指出，甲男與妻子小玉（化名）結婚多年育有一子，卻於 2017 年起與同院護理師何女交往，兩人不僅發生多次性行為，更育有一名未成年子女。2022 年間，小玉發現何女再度懷孕，三方在律師見證下簽署協議書，何女保證斷絕關係且不再接觸，否則須連帶賠償 1000 萬元違約金。

驚悚傳訊「做到流產」 甚至搜牙刷驗 DNA

不料協議簽署僅13天，何女便因不願自行墮胎，傳訊給甲男挑釁：「既然你那麼想要我拿掉小孩，但我又下不了手！不如你來下手吧……你安排近期我們碰面做愛吧！如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩！」更提及「你想怎麼玩我都配合你，你把他做愛做到流產吧」等語。

此外，何女還多次傳送「想比比（暱稱）」、「找縫隙相處 5-10分鐘抱抱一下」等曖昧訊息，甚至在臉書公開發文指責甲男「無情無義」，並私自進入甲男診間翻找牙刷欲檢驗 DNA。元配憤而告上法院，要求賠償精神慰撫金與懲罰性違約金。

辯稱「配偶權」不應存在 遭法官打臉定讞

法院審理時，何女辯稱憲法應保障個體「性自主決定權」，不應承認「配偶權」概念，並主張兩人同職場，禁止接觸是限制工作權且違反公序良俗。

但法官認為，配偶權仍屬應受保護之法益，何女傳送邀約發生性行為之訊息，已明顯逾越社交分際。法官考量雙方經濟能力與違約情節，判定何女侵害配偶權應賠償40萬元，另違反「斷聯條款」與「不騷擾條款」之違約金則各酌減為15萬元及5萬元。

案經上訴，高雄高分院審理後認同一審判決，認為原審認事用法並無違誤，最終駁回何女上訴，維持原判。何女共須賠償元配60萬元，全案定讞。



