做愛戴套仍中鏢！泌尿醫曝「3處包不到」好發菜花皰疹

做愛戴套仍有染性病的可能？泌尿科醫師黃維倫表示，常被患者問，為什麼有戴保險套還是中鏢？他解答，因為陰莖根部、恥骨上方或者陰囊，是保險套沒辦法包覆到的地方，也是皰疹跟菜花的好發地帶。

黃維倫在臉書發文，分享泌尿科醫師常被問的三個問題：

1、我現在沒症狀應該就沒事吧？

他說，初期其實很多性病根本沒症狀，像是HPV、HIV或皰疹等性病，初期可能完全無感，卻已經有傳染力，甚至會潛伏數週甚至數月，直到出現嚴重的併發症才被發現。



2、為什麼我帶套了還是中？

黃維倫解釋，某些性病只要有接觸就構成傳染的途徑，陰莖根部、恥骨上方或者陰囊是保險套沒辦法包覆到的地方，也是皰疹跟菜花好發地帶。另外前戲時很多人也不會戴套，口腔或私密處分泌物，也是傳染的途徑的一環。

3、沒症狀要不要做性病檢測？

他說，如果有下列狀況，即便沒有症狀也要考慮篩檢：有不安全性行為、單一性伴侶卻時常更換、同時間多重性伴侶、更換伴侶前後。

