做慈善從不要求回報！貝佐斯前妻今年捐出71億美元，離婚六年累積「散財」8200億

美國作家及慈善家麥肯錫．史考特（MacKenzie Scott），她的另一個身份是亞馬遜（Amazon）共同創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻，離婚後積極從事慈善事業的她，2025年合計向非營利組織（NPO）捐出高達71億美元（約新台幣2214億元），也是她近年來最大規模的年度捐贈金額。

她透過個人官網發文指出，「雖然這些金額必然會登上新聞版面，但與今年無數關懷行動相比，只是微不足道的一部分。」但單純從捐贈金額來看，史考特的愛心慈善絕對不是微不足道，根據其聲明紀錄，她2023年捐出21億美元（約新台幣655億元）、2024年捐出26億美元（約新台幣810.8億元），今年又打破自己的捐款紀錄，打從史考特分手貝佐斯那年開始，迄今這位女富豪累計捐出263億美元（約新台幣8202億元）的慈善款項。

捐款無附帶條件 成為慈善界焦點

史考特的捐贈之所以備受關注，除了金額非常可關外，主要原因在於她的資金挹注從不附帶任何條件，而且金額往往遠高於受贈機構一整年的預算總額。根據《富比士》（Forbes）估算，她的身家資產估計為330億美元，主要來自她從前夫貝佐斯手中，在離婚後取得的亞馬遜大筆股份而來。

而且與大多數富豪成立基金會進行捐款不同，史考特沒有成立專屬辦公室，自然無法申請獲得資助。受贈單位通常是透過中介機構直接通知，而且經常是毫無預警狀態下宣告。

貝佐斯與麥肯錫。（美聯社）

美媒報導發現，史考特捐款的兩大對象，一是針對美國境內多所非裔學院與大學（HBCUs），光是2025年度就獲得7.83億美元（約新台幣244.2億元）捐款。而且看在學者眼中，在川普政府攻擊教育平權的氛圍下，這些捐款顯得尤其重要。史考特打從2020年以來，累積捐給這群學校的捐款，總額已達到13.5億美元。

除了給予非裔學子支持，史考特同時也提供少數族裔學生獎學金，今年捐出高達7000萬美元（約新台幣21.8億元）支持；此外，原住民學生貸款與獎助金機構 Native Forward Scholars Fund，也獲得5000萬美元（約新台幣15.6億元）資助。

亞馬遜創辦人貝佐斯（左）與未婚妻桑切斯在威尼斯舉行豪華婚禮。（美聯社）

與一般捐款不同，史考特從不要求受贈者回報資金用法，也不設定成果指標。因為在她看來，這只是自己一種回饋，她曾在個人網站上提到、求學期間曾受他人幫助，像是免費治療牙齒的牙醫，以及借她1000美元的室友。如今有足夠財力的她，選擇鉅額投資該室友創立的公司，協助眾多無法從銀行獲得貸款的學生。

