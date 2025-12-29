做春夢代表什麼？為何夢裡愛愛的對象「偏偏是她」？專家一句話點破真相

生活中心／唐家興報導

「做春夢代表什麼？為什麼偏偏夢到她（他）？，相信很多人一定都有過這樣的疑惑。（示意圖／PIXABAY）

「做春夢代表什麼？」不少人醒來後滿頭問號，尤其夢中對象明明不是伴侶，甚至是現實中「不該想的人」，更讓人困惑又尷尬。心理學家與睡眠醫師指出，其實春夢不等於性暗示，更不代表你真的想做什麼，而是大腦在睡眠中處理情緒與壓力的自然結果。

【春夢不是「色」，而是大腦在加班】

加拿大蒙特婁大學夢境研究中心心理學家Antonio Zadra指出，性夢是人類最常見的夢境之一，多數人一生都做過，男女比例其實相當接近。

他解釋，現代心理學主流的「連續性假說」認為，夢境內容會延續清醒時的思緒與情緒，「春夢反映的，往往是你最近在意的親密感、情緒連結或心理壓力，而不只是性慾。」

【為什麼會夢到「她」？專家：未必是愛或慾】

很多人最困惑的不是做春夢，而是「為什麼對象偏偏是她？」美國心理學期刊《Psychology Today》整理多項研究指出，夢中的對象多半是象徵角色：「她可能代表一種你嚮往的特質、一段關係狀態，或你內心想靠近的情感感受，並不等於你真的想和她發生關係。」

換句話說，夢裡的「壞壞」，很多時候其實是情緒的投射。

很多人做春夢後，醒來時常會想「為什麼對象偏偏是她？」（示意圖／PIXABAY）

【睡眠醫師也說話了：身體狀態很關鍵】

從生理角度來看，睡眠醫學醫師指出，春夢常發生在REM 快速動眼期（Rapid Eye Movement是睡眠週期的關鍵階段），這個階段大腦活躍、想像力增強，再加上：荷爾蒙變化、睡眠品質、壓力高低，都可能影響性夢出現的頻率。」也就是說，最近太累、太緊繃、太久沒放鬆，反而更容易夢到限制較少的情境。

【心理學家提醒：別急著「對號入座」】

專家普遍強調，夢境不適合用夢書或單一公式解讀。與其問「這代表什麼意思」，不如回頭看看最近的生活狀態：「是情緒被壓抑？關係有缺口？還是壓力過大？」春夢比較像一面鏡子，照見的是當下的心理狀態，而不是未說出口的秘密。

【專家結論一次看懂】

「春夢很正常，不代表出軌傾向」、「夢中對象多半是象徵，不是目標」、「壓力、情緒、親密需求都可能入夢」、「比起解夢，更該理解自己的狀態」：如果你最近常做春夢，專家建議，不必責怪自己，也不用過度解讀，好好睡、放鬆心情、照顧情緒，比查夢境意義更重要。

