做標本玩泡沫 花蓮化仁國小雙語科學營受歡迎

校長邱忠信(右)致贈感謝狀給遠從屏東來的講師杜侑哲(左)

小朋友準備製作大象牙膏

學生製作魴鮄標本

讓孩子的寒假更充實，花蓮縣立化仁國小舉辦為期三天的「雙語科學冬令營」，透過實驗與手作，讓孩子瞭解力學、生物構造、化學等知識，同時也在課堂互動中，引導孩子「自然而然」開口說英語。



五年級的家閎說，學校自然課雖然有做實驗，但都比較安全，他在營隊裡做了「大象牙膏」，看到泡泡冒出來，感覺很療癒。



授課教師，化仁國小自然科黃建翔老師說，學期中，班上學生比較多，時間也有限，大多會做相對溫和的實驗，營隊時間長、學生人數少、旁邊還有其他老師當助教，在安全可控的前提下，當然可以設計比較不一樣的實驗，孩子們也真正能感受到「科學好好玩」。



除了感受科學的樂趣，學校這次也加入「雙語」的元素，讓小朋友學習公升數、刻度等英文單字，並鼓勵孩子開口說。校長邱忠信說，輕鬆、活潑的營隊氛圍，讓孩子更願意參與，也能在玩樂中，將學習加深、加廣。