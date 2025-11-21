做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！

collage001

吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！

營養不足，掉髮又變胖！

藍心湄透露，起因是她發現自己的髮量變稀疏，於是前陣子去做頭皮相關療程。過程中需要抽血檢測，沒想到一看報告才驚覺「自己營養不良」！她笑說：「我平常太挑食，有時主食甚至是跟酒精有關的東西，像麻油雞這種。」醫師看完檢驗結果後立刻叮囑，由於她營養不足，一天至少要吃八顆蛋！

廣告 廣告

吃夠蛋白質，頭髮健康都回來

圖片來源：shutterstock

聽到這個建議後，藍心湄才想起，年輕時她是女中游泳隊的一員，那時每天也要吃八顆蛋補充體力。醫師特別強調，這些蛋必須是水煮蛋，不能加油、不能調味，要最乾淨的烹調方式。她開始照著做後，幾週內就出現驚人變化，原本稀疏的髮際線開始長出小胎毛，完全應證了當身體營養足夠，健康自然會回來！

一天要吃多少蛋白質才夠？

其實，根據衛福部資料顯示，蛋白質是構成肌肉與器官的重要原料，不僅能修補與建造身體組織，也參與免疫與代謝相關的酵素作用，是人體不可或缺的營養素。蛋白質的來源相當多樣，像豆魚蛋肉類不只提供優質蛋白質，還含有多元營養素：豆製品富含大豆異黃酮、魚類含有Omega-3脂肪酸可降低發炎反應、雞蛋提供維生素A與鐵質促進皮膚修復，而紅肉與內臟則含鐵、維生素A與葉酸，能適量補充。

衛福部也建議，每餐可掌握「豆魚蛋肉一掌心」的原則，份量大約是自己手掌的大小與厚度，就能滿足一餐所需。不過若有腎臟相關疾病，仍應遵照醫師或營養師的建議調整攝取量。

早餐改這樣吃，身體也不腫了！

藍心湄也坦言，自己過去飲食不均，年紀漸長又怕代謝變差、吃太飽，久而久之就造成營養失衡。她意外發現，營養不良反而會變胖又水腫，不僅瘦不下來，整個人還沒精神。直到開始補足蛋白質後，體態才漸漸緊實，氣色也變得更好。

現在的她雖然不會天天吃滿八顆蛋，但會確保每天都有足夠的蛋白質攝取。只能說，吃對東西、補足營養，才是維持美麗與健康最根本的秘訣！

封面及內文圖片來源：FB@藍心湄 Hsin-Mei Lan，shutterstock

更多女人我最大報導

59歲坣娜驚傳肺腺癌病逝！專家揭台灣女性不菸不酒卻因「1習慣」成致癌元兇

趙小僑夫妻一年狂甩28KG！減肥後「一起做1件事」體重零反彈，減肥成效還變好

49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章