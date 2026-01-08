做瑜珈保健康1》急凍低溫猝死人數增 賴床10分鐘保健養生術

氣象署持續發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，阿里山也降雪，全台急凍，各地陸續傳出有天冷猝死案例，桃園有名大學生上課到一半天冷猝死，為避免發生憾事，本報特別專訪瑜珈老師蕭嘉蓁分享，利用賴床10分鐘、4個小撇步保養身體。

全台氣溫驟降，猝死案例明顯增加，瑜珈老師蕭嘉蓁提醒，天氣急凍，年長者尤其要留意心血管疾病好發，她分享4個小撇步，利用賴床的短短10分鐘，讓身體暖和，不但避免身體因低溫引發劇變，也能保養身體。

剛睡醒勿直接起身 先搓手「發動身體」

由於身體遇冷時，氣管會收縮，使氣喘加重、肺阻塞發作；心血管收縮容易引發高血壓、心肌梗塞，腦血管收縮則容易導致中風、腦溢血。蕭嘉蓁提醒，每天一早剛醒時，不要馬上起身，在床鋪上可以先將手搓熱，建議以「旋盤式」搓手，能讓手掌持續發熱，這個動作就像是身體發動器，讓身體慢慢發動，可以避免身體產生過激的反應。

搓耳發動腎氣 強化精氣

手掌搓熱以後開始搓耳朵，蕭嘉蓁提醒，手可以往上搓，並將耳朵搓熱。然後從耳朵下方、沿著耳輪，放射性的從下往上、由內而外的拉。蕭嘉蓁說：「耳是腎氣的開口。」當耳搓熱後，就代表身體的腎氣啟動。

搓臉有助臉部拉提效果

早上起床時，臉部會自然分泌油脂，蕭嘉蓁建議，起床洗臉刷牙前，可利用臉部分泌的油脂，拉提一下臉部。從下巴開始往上推往下額線的位置，讓臉有微痠的感覺，接著從迎香穴開始往外推，讓蘋果肌可以往上抬升。迎香穴位在鼻翼外緣旁、鼻唇溝中，約在鼻孔旁凹陷處。

另外，也可以鼻通穴為起點，沿眼周往上推、睛明穴等穴位都可以推，這些動作都有助於臉部拉提的效果。鼻通穴位於和鼻軟骨的交界點；睛明穴位於指腹觸摸內眼角稍上方的凹陷處。

扣齒36下唾液分三口吞 鎖住精氣

做完臉部保養後，嘴巴閉著開始「扣齒」36下（輕輕叩擊上下牙齒），結束動作後口內產生的嗽津（唾液），分三口吞下。蕭嘉蓁提醒，在扣齒後的這些唾液，有助於將精氣留在身體裡，在中醫上是非常養身的。做完這些保養以後，就可以慢慢起身。

蕭嘉蓁提醒，起身時，不要突然猛起，建議先側躺身，利用手臂支撐力，讓身體慢慢坐起來，這樣才能讓血液慢慢透過脊椎、慢慢地流遍身體、到達腦部，可以讓身體慢慢適應變化，也能有效降低低溫對身體帶來的負擔。

天氣急凍、氣溫驟降，蕭嘉蓁希望透過這些起床前的幾個簡單小步驟，讓民眾可以避免心血管疾病的猝發的同時，也可以做好身體保養。此外本報也提醒民眾，天冷應加強保暖，才能有效預防低溫導致呼吸道及心血管疾病。