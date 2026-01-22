做瑜珈.冥想「療癒旅宿」興起 專家：融入五感體驗

台北市 / 綜合報導

越來越多的國際連鎖飯店，除了提供住宿服務，還會加入瑜珈、冥想等課程，尤其在非都市地區的飯店，會搭配周邊自然環境，讓旅客擁有放鬆身心的感受。台北市現在也有一間號稱「療癒型」的旅店，提供類似服務，行銷專家分析，通常是鎖定沒有太多休假的上班族，只是執行上，要考量如何與課程團隊合作。

群山環繞下做瑜伽伸展筋骨，位在花蓮太魯閣的飯店業者，享有大自然環境資源，試圖讓旅客在住宿同時也能療癒身心，面向太平洋蔚藍大海，台東民宿業者同樣讓旅客親近大自然，在草地或是海灘上做瑜伽專注當下，而台北市也出現主打身心靈療癒型旅店，透過頌缽旅客靜心冥想，這療癒身心的課程，就位在一間都市型飯店內。

民眾說：「如果都市跟花蓮，宜蘭那種，我可能還是會選擇在都市玩，會比較方便一點。」民眾說：「有時候我們生活忙碌，不可能明天就休假，每天都要上班，那如果花一個小小額外的時間，在台北市區有一個很額外的空間體驗，我覺得滿好的。」

飯店集團董事長廖炳燿說：「同時我們就是很缺工，對不對，但這個不是只是飯店業，是其他行業都一樣。」

除了得要突破國旅危機，行銷專家也分享目前國際連鎖飯店，透過加入課程等包套行程，吸引高端客群雖然已經成為趨勢，不過要執行並不容易，像是需要花時間及經費養團隊，或是透過外包師資的方式，這就得依照客人訂房狀況提前預約，還有環境能否真正達到療癒效果。

行銷專家王福闓說：「五感體驗去結合到它既有的課程，但是就必須要能夠昇華到，對消費者來說他一整天在這個旅宿裡面，任何不同的層面，包含他整個體驗過程，以及他的實際需求，都能夠去結合到身心靈療癒的部分。」

行銷專家分析業者會鎖定上班族，或是在都會區旅遊的觀光客，不過房價是否因此增加，得看是為了促銷還是拉抬整體價值，另外對消費者來說，能否擁有獨特體驗並達到期待，也將成為長久經營的關鍵。

