做生化武器？陸國安部驚爆：有「生物樣本」被利誘秘密送出國

大陸國安部披露，有國外機構利誘科研單位，經未經審核批准的生物樣本，「秘密運送出國」，藉此掌控大陸基因專利、生物製藥甚至生物武器關鍵技術，提醒相關人士切勿觸法。

大陸國安部示警生物技術恐成洩密漏洞。（示意圖／photoAC）

綜合陸媒報導，大陸國安部指出，近年有部分海外機構以「學術合作」或「公益研究」名義，透過資助計畫、提供儀器設備等方式，試圖取得未經審批的生物樣本，更有案例涉及走私或虛假申報，將樣本非法運送出境。

報導指出，「這些樣本一旦外流，可能導致我方在基因專利、生物製藥等關鍵領域喪失主動權，若被用於生物武器或族群特異性藥物研究，後果不容小覷。」

在人類遺傳資源方面，大陸國安部也示警，基因資料被廣泛應用於疾病診斷、藥物研發及精準醫療，具有高度學術與商業價值，可被視為人類的「生命藍圖」。報導指出，若大量人群基因數據遭非法蒐集與分析，可能被用來推估人口健康狀況、遺傳特徵甚至族群結構，「進而繪製特定人群的『生物圖譜』，為針對性生物技術開發提供依據」。

此外，生物研究高度依賴測序設備、數據分析軟雲端平台，安全單位提醒，部分由海外公司研發與維護的設備或系統，若存在設計漏洞或被植入惡意程式，恐成為科研數據外流的「隱形管道」，對研發安全造成長期影響。

