做產業精準導航員！ 楊瓊瓔：打造台中「前店後廠」世界級舞台

國民黨立委楊瓊瓔昨（14日）見證台中市精密機械科技園區廠商協進會第 5、6 屆理事長交接典禮，她說，這不只是職務的傳承，更是台中經濟心臟最有力的跳動！而盧秀燕市長強調的 「前店後廠」，正是她們共同的願景產業專注技術升級，把螺絲鎖緊、把齒輪磨亮，做全世界最好的產品，由政府負責搭台，斥資88億興建的台中國際會展中心即將正式營運，未來在家門口就能做全世界的生意！

楊瓊瓔今（15日）在臉書分享，感謝卸任的林守堂理事長，過去面對國際關稅與匯率變動的風浪，始終穩健領航，讓產業鏈不斷鏈；更要恭喜新任的黃呈豐理事長接棒，年輕有為的他，帶領六星機械攻入航太領域，這份接軌國際的視野，絕對能帶領園區再創高峰！

廣告 廣告

楊瓊瓔分享，盧秀燕強調的「前店後廠」，正是她們共同的願景產業專注技術升級，把螺絲鎖緊、把齒輪磨亮，做全世界最好的產品，由政府負責搭台！斥資88億興建的台中國際會展中心即將正式營運，未來在家門口就能做全世界的生意！

長期在立法院經濟委員會奮鬥的楊瓊瓔說道，看著投資台灣三大方案中，台中核定廠商達352家、高居六都之冠，這代表企業對台中充滿信心。未來的路，她承諾會做產業最精準的導航員，要給大家的不只是穩定的水電與土地，更是一個能幫大家「搶訂單、通國際」的強大市府團隊。

【看原文連結】