做社區最強後援 永慶房屋深耕雙北社區、2025年協助近4萬場活動

cnews124260109a14

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

長期深耕雙北地區鄰里與社區，從節慶活動、校園安全、社區樂齡課程到鄰里防災演練，永慶房屋秉持「社區好鄰居」理念，2025年參與規模持續擴大，全年協助近4萬場次活動、支援帳篷逾2.7萬頂，處處都能看見以實際行動陪伴居民共創「樂生活」。

永慶房屋表示，在新年、中元節及中秋節等重要民俗節日中，長期以社區支持者的角色，積極參與社區節慶活動。2025年累積投入近7千場社區節慶，不僅提供帳篷與相關物資支援，更動員人力協助現場動線與活動安排，讓居民在歡應節慶的同時，增進互動與交流，為社區注入熱鬧氛圍與凝聚社區力量。

廣告 廣告

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，節慶活動是凝聚社區情感的重要時刻，除了提供帳篷與物資外，也會透過設置趣味遊戲攤位、發送造型氣球等互動方式，活絡現場氣氛，拉近居民彼此距離。未來也會持續投入社區節慶活動，陪伴居民歡慶重要時刻，共同打造更具凝聚力的社區環境。

cnews124260109a15

cnews124260109a16

除了節慶活動外，也將熱心行動延伸至日常生活，化身里長最可靠的「活動好幫手」，在社區樂齡課程中，永慶房屋同仁擔任志工，陪伴長者進行體能運動、手作創意課程，或是協助教長輩操作3C產品與健康新知，讓社區活動中心成為長輩安心交流、持續學習的重要生活場域。同時高度重視社區居住安全，積極參與各項鄰里防災活動，提供所需物資支援，並與社區共同進行防災宣導與實地演練，從滅火器操作、傷口包紮到CPR急救教學等，與社區居民一同打造更安全、更具韌性的社區環境。

永慶房屋分享，因應詐騙手法日益翻新，主動回應社區需求，自2024年起與里長聯手推動「預防房產詐騙公益講座」宣講，已經舉辦逾550場次，累計2.3萬多人次的熱烈響應，讓居民了解常見詐騙5種不動產詐騙案例，包含假行情真低賣、假買方真騙屋、假屋主真詐財、假債權真法拍、假中人真騙錢，提升居民防詐意識，守護自身財產與居住安全。

此外，永慶房屋也長期扮演「校園守護者」的角色，支援在地國小導護工作，於上下學尖峰時刻協助維護學童通行安全，分擔學校與家長的照顧壓力，成為校園日常運作中穩定而可靠的後盾。並積極響應學校校慶、運動賽事及各項校園活動，贊助帳篷、訓練設備等物資，攜手學校打造安全、友善的學習環境，陪伴孩子快樂學習、健康成長。

陳賜傑表示，永慶房屋不只關心民眾「住得好」，更希望大家能「生活安心幸福」，因此從鄰里活動到校園守護都用心參與，投入物資與人力，打造安全、有活力的社區。未來將持續深耕社區商圈，與居民共同成長，成為大家最信賴、最懂社區的好鄰居。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

忠孝東路、民生東路屋齡逾40年單價仍破百萬 永慶：地段成房價保證

永慶加盟四品牌南台灣高規格尾牙 席開825桌邀玖壹壹、孫淑媚獻唱

【文章轉載請註明出處】