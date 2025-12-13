做筆錄竟被偷拍！高雄年輕員警遭起底AI合成裸女 記1大過調職

高雄一名年輕男警員涉嫌偷拍報案女子，對此，高雄市警局三民第一分局表示已對其記1大過並調職。（翻攝Google Maps）

高雄一名年輕男員警遭指控在製作筆錄時偷拍報案女子，甚至利用AI技術合成裸露性影像，受害人數至少5人。案件曝光後，高雄市警察局已對該員警記1大過並調離現職，全案目前由高雄地檢署偵辦中。

事情曝光源自一名女子近日在社群平台「Threads」發文表示，自己突然收到檢方以證人身分寄發的傳票，原以為與自己無關，出庭後才驚覺，2年前前往警局報案時，竟遭當時製作筆錄的員警偷拍，影像還被AI合成裸女照，讓她直呼「遇到人生最扯的事」，更發現受害者不只她一人。

報案竟成為偷拍對象？

貼文曝光後，隨即釣出疑似同案的其他女性留言，有人指出僅是到派出所借用洗手間就遭偷拍，也有人表示，配合製作筆錄時所拍攝的正面照片，遭員警不當使用。多名女性受害經驗相互印證，事件迅速延燒。

廣告 廣告

警方調查指出，該名員警案發時任職於高雄市警局三民第一分局。去年9月因處理案件時遭當事人檢舉性騷擾與偷拍，督察室隨即介入調查。雖未在其手機中發現檢舉人影像，卻意外查出另有5至6名女性的相關影像資料，內容涉及AI換臉合成裸露性影像。

由於影像內容涉及高度隱私，不少網友質疑是否已有不雅影像流入地下色情平台。對此，警方表示，已主動報請高雄地檢署指揮偵辦，並查扣該名員警手機進行數位鑑識，以釐清是否涉及外流及其他不法行為。

三民第一分局表示，發現員警疑似不當蒐集並使用民眾個資後，已立即對其行政懲處，核予大過1次並調整服務地區，同時將追究相關主管人員考核與監督不周責任。警方強調，對於員警違法違紀行為，將秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，絕不包庇。

更多鏡週刊報導

扯！到警局報案竟成惡夢？ 女子遭警員偷拍還被AI合成性影像

囂張到不演了！「棒球手套1折」詐騙幾十萬 嫌犯嘲笑被害人：報警有個毛用

驚！駐印度副代表謝柏輝午宴突身體不適 送醫急救仍不治享年52歲