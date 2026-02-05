「做自己、專注此刻」真的正確嗎？專家：反而容易做出錯誤決策

【健康醫療網／編輯部整理】「做自己」、「專注於此刻」—我們經常在媒體、值得信賴的專家、激勵導師，以及滿懷善意的親友口中聽到這樣的建議，彷彿應該隨時隨地都處於這種境界。

但有時，我們可能過度沉浸於「我—此時—此地」的狀態，過度鎖定在自己的視角中。

我們總能看見別人的盲點 卻忽略自己的

每次有誰說自己是「一時衝動行事」或「當下被情緒帶著走」，語氣通常不是正面的。事實上，這往往意味著他們做出了違背自身重要價值觀的行為，並在事後後悔那一刻的決定。值得注意的是，我們往往更容易在別人身上看出這種狀況，而不容易察覺自己也有同樣的問題。事實上，「專注於當下」並不總是像人們宣稱的那麼好，尤其在需要做決策的時候。

為了不承認自己錯了 我們選擇停在原地

人在興奮、壓力大或受到威脅時，會陷入「自我沉浸」（self-immersion）的狀態，「我—此時—此地」的封閉感將會縮窄、過濾並扭曲我們見到的事物，進一步強化原本的信念。這時，我們往往「見樹不見林」，有限的視角會使決策偏向「自我感覺良好」的選項，反而削弱了清楚權衡各項因素的能力。自我限制了選項的範圍，而在最終做出決定時，往往受到「維護自我」這個需求的嚴重影響。有時，我們甚至會因此陷入癱瘓，維持現狀，錯過成長的絕佳機會，最終後悔未曾踏上其他道路。

自我感覺良好 卻忽略真正重要的選項

我們習慣活在沉浸式的視角與扭曲的現實中，深信自己所看見、感受到、需要及想去做的事都是正確的。這種沉浸狀態是人類的天性，也是預設模式。但事實是，我們離自己太近，我們的自我、偏見與情緒都過於強烈，蒙蔽了能看見最佳決策的雙眼，引誘我們選擇舒適而非正確的選項。我們傾向選擇能保住面子、能肯定自己過往行動的決策，因為如果不這麼做，就意味著我們錯了。這不僅會導致劣質的決策，也會造成績效低落，長久下來讓人生留有遺憾，甚至可能釀成災難。

用「第三人稱」和自己說話 把威脅改寫成機會

當我們陷入自我沉浸時，很容易變得自以為是，甚至能在身體層面感覺到。

廣告 廣告

使用「第三人稱自稱」來為壓力事件做準備。把它寫下來，或在腦海裡默念。讓心理抽離的視角為你帶來平靜感。你現在談論的那個人，有機會挺身而出、迎接挑戰。這不是威脅，而是令人振奮的機會。

抽離式自我對話 降低情緒卻不增加負擔

抽離式的自我對話，也有助於減輕壓力，因為它去除了容易妨礙思路、降低表現的情緒包袱。密西根州立大學的傑森．莫瑟（Jason Moser）曾率領一項研究來測試這個想法，他讓參與者連接上功能性磁振造影機器，以測量「事件相關電位」，也就是大腦對特定輸入或事件的反應訊號。研究中，參與者會看見令人不快、甚至高度厭惡的圖片。莫瑟發現，使用抽離式自我對話時，人們的情緒反應降低了大約一半，而大腦控制力訊號卻沒有增加。換句話說，抽離式自我對話能讓情緒反應降低，但不會增加額外的認知負荷。

本文來源：《心理抽離：隨時可用的決策超能力》，方智出版社

【延伸閱讀】

做決定不再糾結！從生活細節學習 如何避免決策失誤

大腦「切換成本」超高！專家：「三層次調節法」重建專注 擺脫訊息轟炸



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67548

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw