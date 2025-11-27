做菜3匙鹽看成8匙 白內障惹禍

65歲周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時常感到有強烈光暈與眩光，修剪花草時，難分辨枯枝與嫩葉，她最困擾的是，做菜時把「3匙」鹽看成「8匙」，家人頻反映菜愈煮愈鹹，才讓她意識到有視力問題，就診後確認是白內障合併散光，經更換水晶體並搭配飛秒雷射輔助白內障手術，才重拾視力。

台北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質，但並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障症狀開始顯著影響日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，應考慮手術，不過，也不該把白內障拖得太熟才手術，反而會增加手術風險。

廣告 廣告

陳宏吉說，更換人工水晶體，坊間的種類繁多，應該依日常用眼習慣、工作需求、是否需減少眼鏡依賴等因素，與醫師討論選擇。像周老師需長時間查看食譜、使用桌機、下廚及夜間活動，中距離視力使用頻率高，又希望減少眼鏡依賴，因此選擇延焦散光人工水晶體較為合適。

陳宏吉表示，健保給付單焦點鏡片，大多只能滿足遠距離視力，但現代生活中最常使用的是「中距離」視力，如煮飯、使用電腦、看儀表板、做家事等。而延焦型人工水晶體，特別強調中距離視力的清晰度，能涵蓋遠距、中距到功能性近距離，幫助術後減少眼鏡使用。

陳宏吉說，執行白內障手術前應與醫師充分溝通，選擇適合的人工水晶體與手術方式，完整的術前評估能降低二次白內障的機率，也能確保術後視力回復清晰，提升生活品質。

【看原文連結】

更多udn報導

怪錯竹棚鷹架？香港大火延燒多棟 網：關鍵在它

台大資工男程式寫到怕 過來人指出路：每天工作1小時

老闆是李多慧！待遇福利出爐 網：沒薪水沒關係

劉德華三餐菜色曝光 唯獨這項禁忌品不碰