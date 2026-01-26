做試管嬰兒「取卵數越多越好」？ 醫打臉：恐浪費一次植入機會，還可能釀出副作用

潮健康／林昱彣

近期社群平台上一名 24 歲的年輕女性發文指出，因有備孕需求而抽血檢驗 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）值，結果雖為相對理想的 12 ng/mL，但在試管療程後卻僅取出 7 顆卵子，讓她認為非常「不划算」，甚至質疑醫師的醫療處置。對此，台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦醫師表示，取卵數與懷孕率「並非單純的正比關係」，在「安全」與「療效」之間取得平衡，才是女性患者應當關注的重點。

AMH高達 12 卻只取 7 顆卵？ 取卵數不是越多「CP值就越高」

不少女性認為「高AMH值應與較多的卵子數有關」；黃珽琦醫師對此表示，AMH與取卵數雖具正相關，但並非絕對的正比關係。以該案例而言，24歲且 AMH 高達 12 ng/mL的女性，若採取「標準刺激方案」（打標準劑量針劑），確實可能一次取出 30-40 顆卵子；然而，取卵數過多卻具有一定風險，不僅有引發卵巢過度刺激症候群（OHSS）的疑慮，導致腹水、呼吸困難，甚至必須放棄當次取卵或植入週期，對女性而言得不償失。

黃珽琦醫師推論，主治醫師可能採取了「微刺激方案」（口服藥搭配低劑量針劑），雖然取卵數看似較少，但對於年輕女性來說，品質優良的 7 顆卵子已足夠使用。「取卵的目標應是達到『最能提升懷孕率且又兼顧安全』的平衡，而非盲目追求數量！」

卵子庫存不一定與年齡有關？ 哪些人建議做「染色體篩檢」？

關於卵子庫存，黃珽琦醫師釐清2項常被混淆的概念：其一是「卵子數量」 ，主要由 AMH 與基礎濾泡數（AFC）決定，與年齡不一定絕對有關。臨床上曾見過 30 歲女性 AMH 僅不到1ng/mL，也見過 40 歲女性仍能取到十多顆卵子。其二則是「卵子品質」，與年齡成正比：年齡越輕，卵子品質越好；年齡越大，品質則會顯著下降，是關於自然法則的既定事實。

「以該名 24 歲患者為例：她所取出的 7 顆卵子中，最終有 2 顆發育至第五天胚胎，受精與胚胎長大的比例屬於合理且正常的範圍！」

至於針對取卵數較少的患者，常會詢問是否需要進行胚胎著床前染色體篩檢（PGS/PGT-A）。黃珽琦醫師指出，若患者年僅 24 歲，通常不需要加做 PGS，直接植入即可。至於醫師建議採取篩檢的族群通常為35至38歲以上、且胚胎顆數較多的女性建議進行檢查以提高成功率。

取卵數量不如預期？ 醫：關鍵不是加藥而是加對藥

若患者 AMH 數值較高、基礎濾泡多，但取卵結果卻不如預期，常見為以下原因所致：卵巢被藥物過度抑制、對 FSH 反應不良或缺乏 LH、卵泡發育不同步。透過精準分析 AMH、AFC、FSH、LH 與荷爾蒙反應曲線，搭配客製化排卵刺激方案與破卵策略，多數患者都能在後續週期顯著改善取卵成果，無須過早放棄自己的卵子。

黃珽琦醫師提醒，試管療程如同「馬拉松長跑」，不孕夫妻應與醫療團隊建立長期的信任與溝通，以利於在最後衝破終點線時，收穫驗孕棒上兩條線的喜悅。另外，在知曉取卵數多寡的當下，心情確實會受到影響；建議此時與主治醫師充分溝通，了解療程的脈絡與最終目的，生活上更應保持充足睡眠、穩定情緒，才是通往好孕之路的最佳途徑。

