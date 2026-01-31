做錯事竟毫無悔意！主人不忍曬照「懲罰」卻引起反效果

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

一名飼主日前分享自家虎斑貓的「惡行」引發網友熱烈討論，這隻被主人形容為「邪惡又調皮」的貓咪，因在玩鬧時不小心咬了室友一口，雖然當事人並未放在心上，但主人仍決定「嚴懲不貸」，將貓咪的各種醜照公開上網，沒想到反而意外掀起一波曬貓熱潮，不少網友看完後直呼「這根本是高級炫貓」。

據了解，這名飼主家中飼養了一隻精力旺盛的虎斑貓，牠平時就以調皮聞名，經常在家中上躥下跳，與人互動時也特別投入，前陣子，貓咪在與主人的室友玩耍時情緒過於高漲，一時沒控制好力道，直接張嘴咬了對方，讓現場氣氛瞬間凝結，所幸室友並未受傷，也認為只是意外，並未責怪這隻貓咪。

主人將愛貓的各種醜態照片整理後，上傳到社群平台公開「示眾」

(示意圖/Unsplash)

然而飼主卻無法輕易放過這起「案件」，雖然知道愛貓並非故意，但仍覺得需要讓牠為自己的行為付出代價，於是主人將貓咪平時最不想被看到的各種醜態照片整理後，上傳到社群平台公開「示眾」，照片中的虎斑貓表情猙獰地翻著白眼，完全顛覆可愛形象，看起來甚至毫無悔意。

貼文曝光後迅速吸引大量網友關注，不少人紛紛留言調侃「這隻貓完全沒有反省的意思」、「完全零作用」、「看起來下次還敢」，也有人一語道破真相，認為這根本不是懲罰，反而是另一種形式的炫耀「嘴上說是醜照，其實每一張都很有戲」、「這哪是公開處刑，分明是在曬貓」。