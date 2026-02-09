做錯恐衰整年！命理師示警「4大貼春聯禁忌」：小心雙數招陰

生活中心／倪譽瑋報導

過年時節，不少人會貼春聯加強未來整年的運勢。知名命理師、清水孟國際塔羅小孟老師發文提醒貼春聯禁忌，包含春聯種類不建議有「春」字、不正確的春聯貼法「新的貼在舊的上」、大門雙數春聯易招陰、辦喪事的那一年勿貼春聯；至於貼春聯時間，小孟老師推薦除夕夜早上6點到中午12點。

命理師推薦貼春聯時間、春聯種類

小孟老師提供「貼春聯最好的時間」：除夕夜早上6點到中午12點，供大家參考。此外，貼春聯前「舊的春聯一定要撕乾淨，不可以把新春聯再往舊春聯貼上」；但撕舊春聯不必特別挑時間。

至於春聯的種類，可以貼福字、財字，反過來貼也行，這樣即象徵「福到」或「財到」，也能在米甕外面貼「滿」字，代表東西滿出來。小孟老師特別提醒，絕對不可以貼「春」字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易會招來爛桃花。

春聯貼法、貼春聯禁忌一次看

春聯的貼法，小孟老師說明，站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。右邊下方最後一字最好貼仄聲（注音三聲與四聲），左邊下方最後一字最好貼平聲（注音一聲與二聲）；左右兩邊若都是平聲，就用台語發音來判斷。

還有貼春聯的數量，大門最好貼單數，因為單為陽，雙為陰，貼雙數春聯容易招來陰。小孟老師也補充「不建議貼春聯」的狀況：辦喪事的那一年不要貼春聯「貼春聯代表有喜事，因此容易會沖到喪事。」

