做一半沒錢了？彰化大埔截水溝堤岸拓寬傳停工 官員這樣說
〔記者張聰秋／彰化報導〕做到一半沒錢被迫停工？彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，因跨越國道1號、台鐵及多個路口，施工難度高，要「飛天跨橋、遁地穿鐵路」，被稱為彰化縣最具挑戰性的道路工程。不過，縣議員陳銌銌今(31日)天在縣議會質詢時指出，地方盛傳縣府缺錢、工程停擺，甚至有說法稱工程虧錢，包商暫時停工，傳聞滿天飛，讓民眾擔心工程卡關、完工遙遙無期。
陳銌銌在縣政質詢時播放現場空拍畫面，她說，因拍攝角度限制，無法明確看出現場是否仍有施工人員，地方又傳出工程停工的消息，有人說是縣府經費不足，也有人說包商虧錢停工，要等縣府調高工程款才願意繼續做。傳聞與空拍畫面交錯，讓人霧裡看花，她要求縣府說清楚，以正視聽。
施工沿岸基地的住戶抱怨，拓寬後道路高於住宅，擔心日後「有家歸不得？」
工務處長許俊宏表示，工程採「分段施工、分段通車」方式，前年(2023年)起動工至今6個工區都照原定進度施工，實際進度約45％，還略為超前。因空拍時間點不同，看起來好像沒人在動工，實際上各工區都有照合約進度施作，並經過監造與審查。這條道路原本設計作為堤岸道路，在通過橋樑或高差地段時，路面確實會比原有道路高，未來會針對住家或農田入口，設計銜接坡道或便道，以利住戶進出。
許俊宏強調，工程持續中，目前初步考慮分兩階段通車，第一階段規劃省道台一線至中興路口路段於明年(2026)底通車，但實際通車時程仍需視天候情況及工程施工情形調整，整體預計2028年全線完工。
