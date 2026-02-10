做一年抵四年！測試介面股王穎崴今年員工分紅超過50個月

測試介面股王穎崴（6515）9日於新竹廠舉辦尾牙活動，董事長王嘉煌表示，若客戶先進封裝產能按計畫推進，今年營收有機會逐季成長，全年預估將再增長雙位數並續創新高。穎崴去年平均每位員工整體薪資報酬約35個月，更有逾1成員工超過50個月，全年發放獎金與分紅現金超過8億元。

穎崴今年員工整體薪資約35個月，超過1成員工領50個月分紅。（示意圖／資料照）

王嘉煌指出，SLT領域的主要客戶因近期策略調整，有利穎崴發揮在地生產與服務優勢，加上部分高階產品受地緣政治影響，客戶加速在台灣布局封測產能，後續訂單動能相當樂觀。穎崴目前訂單能見度約4個月，上半年產能已確定滿載，下半年亦值得期待。

穎崴今年上半年訂單已爆滿。（圖／穎崴官網）

隨著AI晶片腳位數大幅增加，產品平均售價也持續上揚。穎崴補充，過去主流規格約6,000多Pin，今年客戶訂單普遍已接近1萬Pin，甚至達1.3萬Pin，預期2027年1.3萬至1.5萬Pin將躍升主流規格，也將推升ASP大幅成長。

從客戶結構來看，穎崴北美市場2025年占比已達68%，今年可望挑戰7成；7奈米以下先進製程占比達80%，隨3奈米量產與2奈米導入，成長動能可望延續。

海外布局方面，穎崴美國據點規畫將有所調整，預計於亞利桑那與德州設立維修服務中心，並於今年底前完成初步建置，以因應當地客戶需求。至於CPO（共封裝光學）發展，穎崴指出，目前相關設備與製程仍待關鍵客戶確認規格，預計今年上半年拍板，最快下半年進入工程試產階段。

