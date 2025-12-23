「做了我想做的事！」桃園男北捷事件留言涉恐嚇公眾 檢火速起訴

北捷19號發生隨機攻擊事件後，台中警方接獲報案有民眾在網路上發布恐嚇言論，經查發現是桃園51歲唐姓男子，在相關貼文下方留言表示「真的有人做了我想做的事情」。桃檢偵辦後火速於今（23）日偵結起訴，依涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，建請法院從重量刑。

檢方經傳喚問訊後，認唐男使用Threads帳號，在民眾張貼北車、中山站攻擊事件的貼文下方回覆，「真的有人做了我想做的事情！」加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，而涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。

桃檢表示，審酌唐男明知社會才因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，仍說出該言論，加深社會不安，縱使是出於博取關注或吸引之心理，但刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注，顯示他將社會恐慌與公共安危視為可資利用之工具，而未將公共安全與他人生命納入其行為節制之考量，缺乏對於法律之基本尊重，建請法院從重量刑。

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／洪季謙

