做2年水電沒年終！妹子自爆「1原因」低薪凍漲 前輩勸快逃

許多公司都會在年末前發放年終獎金，讓員工可以過個好年。一位女子近日表示，自己沒學歷、沒技能，做了水電2年後，薪水還是日結1600元、沒年終，尤其2月因為春節放假，上班日只有14天，等於薪水只有2萬多元，卻還得準備爸媽的紅包，忍不住難過得直呼心很累，貼文曝光後引發熱議，

原PO在Dcard發文表示，她大學畢業後做了半年的行政職，因為月薪只有29000元，經朋友推薦轉行水電做了2年，結果發現水電這一行沒有特休、沒有年終，薪水是每日結算1600元，尤其2月休假日多，薪水最多只有2萬多元，還得準備爸媽的春節紅包，讓原PO備感無奈、直呼心累。

原PO提到，很多人說水電師傅做久了才會薪水高，但自己不強壯、沒力氣，只能做一些整理環境、接電線壓端子、遞工具、扶梯子等打雜事務，就算做再久也不可能跟師傅們一樣一天薪水5千、6千元。

對此，許多網友紛紛回應，「女生水電師傅不會沒有市場，單身女性有些簡易水電問題，會想要找女師傅，可能是不用很大力氣的小事，之前脆上有一篇在喊聲女師傅提供聯絡資訊，單身女子很需要」、「我也有水電朋友專門在接晚上的小工，現代上班族其實有超多小工的需求，因為下班到家可能7、8點突然發現什麼東西壞了」。

有前輩則建議原PO換一家公司就好，「我也是做水電的，跟妳一樣兩年多，其實很多不需要用到力氣的工作，你的老闆不願意讓你做比較有技術性的工作？現在外面學徒開的價錢也都1600至1800元了，做這行升得快另外一個選項就是換老闆，一直換當有人願意挖角，就願意用好的薪水開給妳」。

