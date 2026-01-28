做Beat跟談戀愛一樣！陳君豪挺北流徵才 黃韻玲走訪20校：人人都能創作

北流董事長黃韻玲分享推動全國校園巡迴工作坊計畫初衷，希望透過「北流雲取樣機」親身體驗聲音創作的樂趣。北流提供

台北流行音樂中心（北流）近期圓滿完成全國校園巡迴工作坊計畫，足跡遍及全台20所校園！董事長黃韻玲分享推動初衷，直言在創作工具普及的時代，希望讓不具備樂理或演奏基礎的學生，也能透過「北流雲取樣機」親身體驗聲音創作的樂趣。

黃韻玲感性表示：「創作不只是工具教學，更是要培養對聲音與節奏的感知，讓音樂從生活中自然發芽。」鼓勵年輕世代將對生活的想法化為作品，建立起「人人都能創作」的信心。

取樣機讓音樂創作更貼近生活 推廣音樂教育

校園巡迴過程中，取樣機走進國小、高中至大專院校，學生透過取樣同學的聲音、環境音與日常聲響，結合節奏編排完成個人作品。不少學生驚喜發現「創作其實沒想像中困難」，多所學校教師也計畫將相關教材導入後續教學。

這項計畫不僅讓音樂創作更貼近生活，也成為北流在校園音樂教育推廣上的一項重要里程碑，讓創作的種子在校園扎根。

北流近期走訪全台20所校園，完成北流雲取樣機校園巡迴計畫。圖為新莊高中生在課程中討論並操作取樣機。北流提供

做Beat跟談戀愛一樣！金曲製作人陳君豪喊話：跨出第一步先做再說

除了校園推廣，北流也同步公開「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」資訊，比賽不限曲風、不比設備，強調創意的轉化，最終將選出10名優勝者。徵件將於2月5日截止。

評審陣容星光熠熠，包括黃韻玲、金曲製作人陳君豪、爵士鋼琴家許郁瑛及作詞人吳易緯。陳君豪特別鼓勵學生勇於嘗試，他以幽默語氣形容創作心態：「做beat跟談戀愛一樣，先做了再說。」他認為唯有實際動手，才能感受到音樂的可能性。



