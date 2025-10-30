停不到還要繳費？議員籲改善北市公有停車場緩衝期

北市議員洪婉臻提案，要求北市府在公有停車場應全面設置15至30分鐘的免費緩衝期。停管處表示會檢討，並要求管理員從寬放行誤入車輛。（本報資料照片）

北市寸土寸金，要尋找停車位更是難上加難，許多民眾開車至停車場找車位時，車已開入停車場，卻發現沒有位子，或僅剩不能停放的身障或婦幼車位，只好被迫離場，但由於停車場未必設有緩衝免收費機制，形成「停不到車卻要繳錢」的情形。北市議員提案，要求北市府在公有停車場應全面設置15至30分鐘的免費緩衝期。停管處表示會檢討，並要求管理員從寬放行。議會則要求，無設置管理員的停車場，也應設置免費緩衝機制。

議員洪婉臻30日於北市議會交通委員會提案指出，民眾抱怨進入公有停車場時找不到車位後離場，卻因沒緩衝免費時間仍遭收費，形成「與民爭利」的不當情形，她要求市府應建立入場15至30分鐘緩衝免費機制，緩衝時間得依照個區域特性適度調整，還可有效舒緩區域交通壅塞問題。

北市停管處長劉瑞麟回應，因北市停車需求多，停車場供給無法滿足需求，因此場站都要排隊。在緩衝期部分，目前學校停車場都已有30分鐘免費，也提供計程車相關服務。

劉瑞麟指出，針對停車場誤放行車輛進場後卻發現沒有車位，這部分會透過教育訓練，授權由管理員針對誤入從寬認定放行。

但洪婉臻質疑，目前學校周邊停車場似乎不是全部都有30分鐘免費緩衝機制，導致上下學交通依然充滿亂象；至於授權管理員部分恐怕只會造成更多人力成本，甚至許多停車場根本沒有管理員，難以透過放行就解決問題。

議員簡舒培表示，研議開放停車場有免費的緩衝機制，可使民眾有更多選擇，才不會讓民眾貪圖一時方便，在路邊亂臨停，導致道路交通更混亂。

交通委員會召集人游淑慧表示，許多民間停車場都有緩衝時間，至於路外停車場雖不應開放短時間臨停，但與緩衝機制是兩回事，不該公有停車場在收費方面比民間停車場更苛刻。

游淑慧裁示，要求停管處研議停車15至30分鐘的免費緩衝機制，此外，針對學校、幼兒園附近也應有免費30分鐘機制；至於未設置管理員的停車場，就應開放緩衝系統設定。停管處表示，將會研議改善。

