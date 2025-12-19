停休息站睡覺醒來險被罰1200！他驚呼：現在都這麼嚴格了嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

當開長途車到外地出差或旅遊時，不少人都會到離最近的休息站稍作休息後再出發。近日卻有網友分享，他將車停在休息站的停車格稍作休息時，卻收到了「關懷單」，提醒他已停超過4個小時，因此他發文詢問網友：「現在休息站裡的停車格，都已這麼嚴格了嗎？」引起網友熱議。

當開長途車到外地出差或旅遊時，不少人都會到離最近的加油站稍作休息後再出發。（示意圖／Unsplash）

一名網友在臉書社團「【車床天地】泊點,澡點,景點」 發文 表示，自己不過是在高速公路旁休息站的停車格躺在車內椅子上睡覺休息，卻發現收到一張關懷單，上面寫著：「服務區停放車輛為4小時為上限，您的愛車已停放超過4小時，再請配合停放規定以免受罰，謝謝您的配合。」令他不禁直呼：「現在高速公路上的休息站裡的停車格，都已這麼嚴格了嗎？」

對此，不少網友表示：「這個規定不是常識嗎？」、「以前是你不知道，不是現在變嚴格」、「不關懷的話到時候不就一堆在休息站車宿的人」、「從很久以前開始高速公路休息區的車輛不可停留超過4個小時，建議你可以設定鬧鐘」。

實際上，根據《高速公路及快速公路交通管制規則》第25條規定，服務區停車不得超過4小時。若違規將可依照《道路交通管理處罰條例》處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。



