停休支援勤務 分局：可擇日補休

宜蘭縣警礁溪分局員警林呈樺5日停休，支援副總統蕭美琴特勤，在副總統車隊經過前6分鐘，遭廂型車撞成重傷，引發家屬和外界質疑，為什麼員警要停休支援勤務，礁溪分局表示，5日的勤務警力需求大，林姓員警所在的礁溪所全員上班，各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，員警可以擇日補休，權益不受影響。

基層員警表示，現在規定員警要正常勤休，且縣市地方派出所可能只有十餘名員警，遇到大型勤務或特勤時，一定會遇到人力不足的狀況，所以分局會請休假或輪休員警回來上班，但事後都可以補休，且特勤不受超勤時數限制若真的沒人，警察局也會調派其他分局支援。員警無奈表示，警察工作就是如此，像以前的紅衫軍、太陽花，更是好幾個月不能正常休假，習慣就好。

因民進黨縣長參選人林國漳全程陪同蕭美琴，車禍意外也讓藍、白陣營首次劍指林國漳。立委吳宗憲直言，基層員警被迫休假出勤，甚至釀成事故，批政府未善待警消，還將其當成輔選工具。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠則批評民進黨「假視察，真輔選」，濫用政府資源全力輔選，高層視察淪為政治操作。宜蘭縣議會議長張勝德說，從民進黨提名林國漳參選縣長以來，黨政高層調動資源、全力輔選，視察成了造勢、關心變成輔選。

國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊，蕭美琴行程安排完全契合林國漳的政策節奏，從行程地點到議題選擇，若說不是輔選，根本是侮辱宜蘭人的判斷力。民進黨宜蘭縣黨部則強調，副總統行程重點在關懷民眾、支持地方發展，非輔選行程。林國漳則透過臉書說明，獲知林姓員警車禍後，隨即到醫院關心，並盼林員早日好轉、順利康復。