停售9年 麥當勞奶昔復活 2口味開賣日曝光

麥當勞奶昔單杯售價79元，限時嘗鮮價單點69元；「奶昔大哥毛毛包」將自11月19日上午10：30起販售。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

速食店經典商品常因限時販售，成為不少顧客懷念的滋味，如今業者宣布復刻，掀起搶吃熱潮。麥當勞宣布11月19日起將在指定餐廳販售「奶昔」，明年也將陸續增加試賣餐廳；肯德基現正販售2021年首度上市的聯名商品「肯德基台酒花雕紙包雞」，喚醒味蕾記憶。

台灣麥當勞從1984年起販售奶昔，不過因銷售不如預期，因此2016年停售，如今業者宣布自11月19日起，麥當勞於12間指定餐廳試賣奶昔，有香草、草莓兩款風味，並於販售時段（早上10：30至晚上10：00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元；業者強調，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明(2026)年將再有更多餐廳加入試賣行列。

廣告 廣告

此外，麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100％回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」。

「肯德基台酒花雕紙包雞」，單點144元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

肯德基則睽違4年，與台酒聯名的「肯德基台酒花雕紙包雞」現正回歸，標榜一拆就能聞到花雕酒香，鮮嫩雞腿以鋁箔紙包用210度封烤鎖住肉汁，為秋冬日常增添暖意與幸福。另即日起註冊PK雙饗卡APP，享點數兌換美食、APP限定優惠、不定期抽萬元大獎等活動，新用戶再加碼免費領取上校雞塊兌換券。肯德基也推出APP限定「隨饗券」，人氣經典花生熔岩咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞XL全明星餐超值59折起。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

諾獎333計畫 中研院長事前不知情

黃明志悼謝侑芯「職業不分貴賤」惹議

針灸打通循環 改善久坐偏頭痛