停售9年 麥當勞奶昔復活 2口味開賣日曝光
速食店經典商品常因限時販售，成為不少顧客懷念的滋味，如今業者宣布復刻，掀起搶吃熱潮。麥當勞宣布11月19日起將在指定餐廳販售「奶昔」，明年也將陸續增加試賣餐廳；肯德基現正販售2021年首度上市的聯名商品「肯德基台酒花雕紙包雞」，喚醒味蕾記憶。
台灣麥當勞從1984年起販售奶昔，不過因銷售不如預期，因此2016年停售，如今業者宣布自11月19日起，麥當勞於12間指定餐廳試賣奶昔，有香草、草莓兩款風味，並於販售時段（早上10：30至晚上10：00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元；業者強調，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明(2026)年將再有更多餐廳加入試賣行列。
此外，麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100％回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」。
肯德基則睽違4年，與台酒聯名的「肯德基台酒花雕紙包雞」現正回歸，標榜一拆就能聞到花雕酒香，鮮嫩雞腿以鋁箔紙包用210度封烤鎖住肉汁，為秋冬日常增添暖意與幸福。另即日起註冊PK雙饗卡APP，享點數兌換美食、APP限定優惠、不定期抽萬元大獎等活動，新用戶再加碼免費領取上校雞塊兌換券。肯德基也推出APP限定「隨饗券」，人氣經典花生熔岩咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞XL全明星餐超值59折起。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
其他人也在看
麥當勞奶昔回來了！這12間門市才買得到 超夯「奶昔大哥毛毛包」同步販售
連鎖速食餐廳麥當勞經典品項「奶昔」已在台灣停賣9年，如今業者宣布將自11月19日起「限定回歸」，將由全台12家餐廳搶先發售，同時還會上架和韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」。台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。太報 ・ 2 小時前
網友敲碗成功！麥當勞奶昔回來了12間門市搶先試賣
網友敲碗成功，停賣9年的麥當勞奶昔回來了，19日起在12間麥當勞門市搶先試賣，台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多餐廳加入試賣行列。台灣麥當勞販售超過30年的經典產品奶厝於2016年11月下架，主要是機器隨著老舊陸續淘汰，銷售奶昔的分店也逐年自由時報 ・ 5 小時前
迎戰「炸雞鬆餅三明治」 肯德基開快閃餐廳Sundays諷刺對手周日不營業
Chick-fil-A 為強化在美國炸雞三明治戰局中的地位，12 月起在巴爾的摩與聖安東尼奧測試全新的「炸雞鬆餅三明治」系列，試圖以更具話題性的甜鹹搭配刺激消費需求。此舉正值速食業面臨成本壓力、消費者縮減外食預算，各大品牌競相推出新品搶奪客源的關鍵時刻。從12月1日至明年1月24日，巴爾的摩部分門市將限量販售「炸雞鬆餅早餐三明治」與「炸雞鬆餅三明治」；聖安東......風傳媒 ・ 4 小時前
麥當勞奶昔回歸！ 12餐廳試賣、「奶昔大哥毛毛包、購物袋」限量開賣
麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，獨有的紫色魅力也即將席捲全台！台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」，同時...華視 ・ 6 小時前
國中生點1炸物！他驚呆「油量爆表」什麼人在吃？一票人打臉：根本寶藏
台灣宵夜選擇多樣，從鹹酥雞、串燒到涼麵應有盡有，其中炸物更是不少人的宵夜首選。一名網友發現，兩名國中生在炸物攤點了炸銀絲卷，看到油量驚人，忍不住驚呼：「不怕變成熱量炸彈嗎？」貼文曝光後，立刻引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「奶昔大哥」來了！麥當勞11/19限量開賣 肯德基祭47折優惠
台灣麥當勞將於11月19日推出在韓國引發熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，同時台灣限定的「奶昔大哥購物袋」也將同步開賣。此外，麥當勞奶昔也將回歸，首波於12間指定餐廳試賣，提供香草、草莓兩種口味。中天新聞網 ・ 2 小時前
他納悶「炸銀絲捲」都誰在點？一票網暴動了：你懂啥！根本寶藏單品
晚上肚子餓想來份點心，不少人選擇到炸物攤，攤位單品琳瑯滿目，其中銀絲捲格外亮眼。就有網友好奇，為什麼不少人都會點銀絲捲，質疑油量真的很高，不怕變熱量炸彈嗎，直呼「點炸銀絲捲的都是什麼神人」，也有網友納悶，銀絲捲跟饅頭到底差在哪，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調
瑞銀集團最新報告顯示，台灣百萬富豪數量達76萬人，全球排名第15，相當於每100位台灣人中就有3人是百萬富翁。網紅作家黃大米在社群平台分享朋友觀察到的真實富人形象，指出許多真正有錢的人外表往往低調簡樸，與大眾想像中的奢華形象截然不同。中天新聞網 ・ 1 天前
為什麼電梯一定要有鏡子？廠商揭「3大原因」 不是為了整理儀容
許多人發現，電梯裡通常都會設有鏡子，有些會是3面環繞式的大鏡子，就連老公寓的電梯通常也會在面對出口處設置 1面鏡子；有民眾感到不解提問「 為什麼電梯都要放鏡子啊？」事實上，電梯裡的鏡子不只是讓人整理儀容這麼簡單，背後還有心理、安全、便利等多重考量。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
宿舍濕氣大爆發！除濕袋吊掛一週全是水 她驚：這麼卷
北部地區宿舍濕氣問題嚴重，引起學生族群廣泛共鳴。一名大學生近日在Dcard平台分享，宿舍濕度過高導致衣櫃發霉，購入吊掛式除濕袋應對。令她意外的是，短短一週時間，除濕袋內就集滿大量水分，讓她驚訝表示：「現在的除濕包都這麼卷嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前
近到讓美國緊張！中國夫妻買下B-2轟炸機基地「第一排」 位置僅一牆之隔
一對現居加拿大的中國夫婦，2017年以「房地產投資」之名，買下一座荒涼的拖車公園，這片土地看似毫不起眼，卻與全美最具機密性的B-2隱形戰略轟炸機基地僅「一牆之隔」，且這對夫婦購置的房產，幾乎都集中在美軍關鍵設施周邊，引發美國國安疑慮。鏡報 ・ 6 小時前
見國中生買炸銀絲卷！他驚呼「油量超恐怖」 網反駁：根本極致美味
這名網友在PTT以「點炸銀絲卷的都是什麼神人？」為題發文表示，自己遇到2個國中生在買炸物，發現對方都點了炸銀絲卷，「我看了一下油量，哇哇哇這麼恐怖，點炸銀絲卷的都是什麼神人？」貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「好吃」、「國中時第一次吃到真的驚為天人」、「...CTWANT ・ 9 小時前
馬筱梅直播讚大S孩子教得好 玥箖姐弟比大人更懂得尊重人
馬筱梅直播讚大S孩子教得好 玥箖姐弟比大人更懂得尊重人娛樂星聞 ・ 17 小時前
墾丁條件好卻很難玩！他嘆「觀光資源太少」 網曝關鍵：法規嚴格難開發
這名網友日前在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了」為題發文表示，週末他要到墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營，再租車開到目的地，抵達時間已經是11點半左右，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了！」原PO認為，墾丁的先天條件其實很不錯，觀光資源卻很少，...CTWANT ・ 6 小時前
批數發部防詐通報核實龜速 游淑慧諷：官方網頁陽春反像詐騙
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 詐騙猖獗，就連國民黨台北市議員游淑慧都差點被騙。游淑慧昨日於臉書發文表示收到一封Mail，以假亂真到她進入連結查詢有無罰單，而該網頁確實與監理服務有9成像，通知是違停事件，但自己沒有車，何來違停，最後發現通知郵件和網頁連結都是詐騙。她今（17）日稍早又再度發文指出，原本昨日已在數發部網路詐騙通報查詢網站通報，卻仍龜速...匯流新聞網 ・ 6 小時前
趙正平「獨飛撈金」偷接工作 梁赫群氣炸：偷偷摸摸去！
梁赫群則是不滿趙正平獨自出席粉絲見面會：「對岸那邊也有我們『景行廳男孩』的後援會，他們一直說我們為什麼不過去宣傳、開粉絲見面會，我們也想去，只是時間一直排不出來，有天我看到對岸的論壇上，有趙哥跟粉絲的照片，上面還寫『歡迎景行廳扛霸子趙正平』，我跟智賢覺得...CTWANT ・ 5 小時前
疑混入塑膠碎片！美國好市多急召回「2超夯熟食」 商品編號曝光
綜合外媒報導，根據Costco通知，這次召回於11月7日正式生效，受影響的產品已全面下架停售，且原有的有效日期也已過期。不過，賣場提醒，部分會員可能仍將商品放在家中冰箱，尤其是尚未使用的沙拉醬包，務必留意安全風險，切勿食用。據了解，此次召回的產品可透過商品編號與日...CTWANT ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 4 小時前