停國道休息站睡著！車主收「關懷單」驚呼太嚴格 網揭真相：恐挨罰1200元

休息站停車不得超過4小時。（圖／報系資料照）

許多駕駛人會趁假期或長途行駛途中，至國道休息站暫停車輛，利用空檔補眠、如廁或用餐。不過，有民眾近日在臉書社團「車床天地」發文表示，自己僅因在車內補眠過久，竟收到一張「逾時停車關懷單」，質疑休息站停車管制是否過於嚴格，貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO指出，日前將車輛停放在國道服務區的停車格內，人則在車上椅子上休息，沒想到醒來時發現車窗前被夾了一張「逾時停車服務區4小時關懷單」。從他分享的照片中可見，單據上清楚記載車牌號碼與停放時間，並寫明：「親愛的旅客您好，服務區停放車輛為4小時為上限，您的愛車已停放超過4小時，再請配合停放規定以免受罰，謝謝您的配合。」

廣告 廣告

對此，原PO感到無奈，直呼：「現在高速公路休息站的停車格都這麼嚴格了嗎？」

有駕駛人在國道休息站休息太久，而收到關懷單。（圖／翻攝臉書／車床天地）

依據《高速公路及快速公路交通管制規則》第25條規定，所有車輛在國道服務區及休息站停放時間不得超過4小時。若違規，將可依《道路交通管理處罰條例》開罰600元至1200元不等，情節嚴重者還可能面臨拖吊、移置、保管等處分，相關費用須由車主自行負擔。

對此情況，不少網友留言表示該規定並非新設，「以前是你不知道，不是現在變嚴格」、「這不是常識嗎」、「大家輪流使用才公平」、「怕你自殺」、「不然每個人都睡一晚怎麼辦」、「不是不讓你休息，是不要占用太久」。

交通部高公局指出，為提升服務區停車位使用效率，現已於石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑、東山等多處服務區設置智慧停車管理系統與地磁感應設備；中壢服務區則設有車牌辨識出入場系統。系統將記錄停車時間，若發現車輛停放逾4小時，將由管理人員先行張貼「關懷單」進行提醒。

若同一車輛3次逾時停放紀錄，管理單位將通報國道警方依法處理。高公局再次提醒，用路人應配合規定，避免因逾時停車受罰，影響行程與權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

10歲男童喝「超商1飲品」心跳破120劇烈顫抖 醫警告：嚴重恐喪命

今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫