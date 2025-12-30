停國道路肩看跨年煙火最高罰6千 6路段加強取締

（中央社記者黃巧雯台北30日電）115年元旦將至，高公局今天提醒駕駛跨年夜行駛國道時，避免為看跨年煙火而放慢車速或在路肩逗留，違者最高罰6000元，已請國道警察在國1汐五高架等6路段，加強巡邏、取締。

115年將到來，交通部高速公路局發布新聞稿表示，為紓緩元旦當天及前1日跨年及旅遊車潮，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施，元旦當天將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

駕駛在跨年夜行駛國道時，高公局提醒，避免為觀賞跨年煙火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。依道路交通管理處罰條例第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

高公局已請國道公路警察局元旦跨年當晚在國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛。

對於民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態，高公局建議，可優先選擇搭乘公共運輸，若要開車時，切勿疲勞駕駛及酒駕，若在行車途中感覺疲勞，可至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維護他人及自身行車安全。（編輯：陳清芳）1141230