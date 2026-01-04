停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了

實習記者藍子瑄／台北報導

只要車體任一部位壓到格線，都屬違規停車。（示意圖／翻攝自Pexels）

不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」

該名車主在Threads分享慘痛經驗，表示自己原以為車子已經完整停進車格，沒想到事後仍收到警方依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款開出的罰單。事後一查才知道，只要車體任何部位壓到格線，就可能被認定違規，讓他忍不住直呼：「第一次知道還有這種規定。」

廣告 廣告

車主也補充，透過街景功能發現其實也有不少車輛狀況相同，「看來不是只有我搞不清楚規則」。不過他也坦言，被開單終究是違規在先，並沒有要抱怨，只是想提醒大家停車時真的要多注意細節，避免一不小心就讓荷包失血。

網友炸鍋：有些停車格真的太小

貼文曝光後引發大量網友共鳴，留言區瞬間炸鍋，不少人直言：「台北市有些停車格尺寸真的很鳥」、「現在的車一台比一台胖，根本停不進去」、「有些格子不知道在畫什麼鬼，用幾十年前的標準」。

也有人分享自身經驗，指出停車格旁常出現大型盆栽、變電箱或人行道設施，車輛若靠太內側容易刮車，不靠又可能壓線，根本進退兩難。

壓一點也不行！法規寫明 「微幅越線」照樣挨罰

依現行規定，只要停車方式未依標線指示，不論是車頭、車尾或車身任何部位輕微越線，都可能依法開罰。過去也曾有駕駛因車輛僅「微幅越線」提出行政訴訟，但法院仍認定違規事實明確，最終判決駕駛敗訴。

車越來越大、格子沒變 停管處：將實地評估

對此，台北市停車管理工程處表示，目前路邊停車格依規定設計，屬合法配置。不過，考量近年車輛尺寸逐漸增加，後續將派員實地勘查，在不影響整體停車位數的前提下，評估是否有調整格位尺寸的空間。

更多三立新聞網報導

台東跨年觀眾洗不了澡！凌晨1點20萬人被黏住 網揭7大關鍵：根本走不開

小心別久停！北市新制上路 車停超過「這天數」就拖走 費用漲到1500元

獨家／大學廁所驚「黑衣男」偷拍！學生追到圖書館 全網炸鍋憂校安漏洞

台東跨年她難招架！阿妹喊「縣長怎不見？」真相曝 網笑：烈酒女團太鬧

