停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

若停車時車輪壓到白線，恐遭警方依法開罰。（示意圖／photoAC）

隨著都會區車輛數量增加，路邊停車相關爭議不斷，就有一名網友近日表示，自己將車停進台北市信義區的路邊停車格內，卻因車輪壓到白線遭警方開罰。文章一出，讓一票鄉民驚呼「第一次知道」，也有不少民眾紛紛留言分享類似經驗，質疑部分停車格設計不符現今車輛尺寸。

這名網友在Threads發文道，自己日前將車停在台北市信義區的路邊停車格內，沒想到卻被警方依《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款「停車方式不依規定」開罰，「問了GPT才知道，原來停車格壓到線就算違停，看來我駕照應該用雞腿換的，我居然都不知道！」

廣告 廣告

原PO也直言，「被開肯定是違規在先了，沒什麼好抱怨的，只是提醒大家停車要多多注意喔～不要跟我一樣搞笑了。」

貼文曝光後，不少鄉民便在底下留言，「媽呀，第一次知道」、「是格子內，不是格子以內。壓在線上屬於以內，法規規定停車格內，所以罰單摸摸鼻子吃下去吧」、「不只停車格，路面邊線也是」、「轉彎壓到一點點黃線也會被檢舉喔」、「線上申訴就好了，根本不應該罰」、超線你要看你右邊有沒有停到底，很多停車格是不合規定可以撤單」。

也有人指出，「長知識，但台北市的停車格真的很小」、「有些停車格根本不知道在畫什麼鬼！用幾十年前的標準，現在一堆大車停不下」、「我現在才知道這樣不行耶！那如果是旁邊住家擺了超大花盆！導致車子無法完整停進去格子內，這樣也算我的罰單？」、「太離譜了！請市府訂定出車位大小規格，一律用最高標準畫線」、「現在格子越畫越小，大車不要停路邊啦」。

還有人抱怨，「但是有些停車格在畫的時候感覺根本沒量過亂畫，尤其旁邊有花圃之類的，工人不知道在想什麼」、「很多車子比較大的路邊停車格根本就停不下去，更不要說有些停車格畫的位置，根本連一般小轎車都會凸出來，甚至有的停車格根本就連規定尺寸都不到」、「現在停車格有夠小，後面還有變電箱，不然旁邊就是被機車停在水溝蓋上，壓縮車格的空間」、「我今天停的停車格旁邊是電箱，如果不壓線，車門打開，我出不來」。

實際上，根據現行《道路交通管理處罰條例》第56條規定，如果「停車位置、方式不符合規定」，警方可依法開罰，處新台幣600以上、1200元以下罰鍰。

對此，台北市停車管理工程處回應，目前路邊停車格多依規定設計為長5公尺、寬2公尺，屬合法配置，但考量近年車輛尺寸增加，後續將派員實地勘查，在不影響整體停車位數的前提下，評估能調整格位尺寸。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

工作4年多！她意外得知「菜鳥同事薪水」傻眼 網嘆是常態：資歷已經不值錢