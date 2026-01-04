生活中心／李明融報導

一名男子日前在Threads發文分享，某天將車停在信義區路邊停車格內，沒想到竟遭取締開了罰單，原因是「輪胎壓到停車格白線」讓他看傻了眼，只好無奈自嘲「駕照是雞腿換的，居然都不知道」，貼文曝光後引發熱烈討論，根據相關法規規定，「停車時只要有任何車體部分壓線、未完全停在車格內，就屬違規，警方可依法告發」。





停在車格內「被罰1200元」車主無奈揭原因！過來人嘆：被開單才知道

原PO提醒大家，停車時要停在車格畫線範圍內。（示意圖，非當事車輛／民視新聞）

一名車主在社群平台發文分享遭開罰單的遭遇，他日前將汽車停在路邊停車格內，竟被員警依《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款「停車方式不依規定」開罰，收到罰單的原PO相當錯愕，查詢相關資料後才發現，原來停車時只要輪胎壓到停車格的標線，就算違規停車，讓他無奈表示「看來我駕照應該用雞腿換的，居然都不知道」，原PO希望可以透過這次經驗分享，讓更多人知道就算是停車格，若未依規定停好車也可能會收到罰單。交通局依內政部警政署92年10月21日警署交字第0920149705號函釋，只要車輛停放時占用禁止停車線，不論是車身、前後懸或僅局部越線，違規即成立，依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，紅線違停可處600元至1200元罰鍰。

廣告 廣告





停在車格內「被罰1200元」車主無奈揭原因！過來人嘆：被開單才知道

貼文引發大量討論，有網友質疑其正當性。（示意圖，非當事車輛／民視新聞）

貼文曝光，不少網友驚訝表示「媽呀，第一次知道」、「我也被南投草屯警察開過一張！收到罰單當下我真的滿頭問號」、「以後知道了」，但也有人直呼不合理「有些停車格根本不知道在畫什麼鬼！用幾十年前的標準，現在一堆大車停不下」、「有點太過了，吹毛求疵」、「長知識，但台北市的停車格真的很小⋯⋯本來以為是另一側比較小，移過來還是一樣」，另外，有網友向原PO建議「線上申訴就好了，根本不應該罰」、「感覺好像可以申訴一下，如果只是輕微壓線（例如10公分內），且現場判斷不影響車流，有時可申訴。如果停車格劃設不標準（過窄），導致車主無法完全停入，可向交通局反映重新繪製」。根據《華視新聞》報導，北市停管處回應將派員前往現場實地檢視，「在不影響整體停車位數量的前提下，評估是否有調整停車格長度的空間」。





原文出處：停在車格內「被罰1200元」車主無奈揭原因！過來人嘆：被開單才知道

更多民視新聞報導

專家揭輻射冷卻「3觸發條件」！首波寒流這天報到

全台「1縣市」沒跌破10度！專家：下週恐迎首波寒流

台東跨年「封神演出」影片全沒了！主辦方：僅當下能看

