停在高速公路休息站睡著了 醒來驚見1警告！網曝真相「最高罰1200」

有網友停在高速公路休息站的停車場睡著了，醒來發現收到一張「關懷單」，引發眾人熱議。（示意圖，翻攝自高公局）

高速公路上休息站（國道服務區）提供用路民眾臨時停靠、用餐、如廁等需求，但你知道休息站的停車格是有限時的嗎？近日有一名網友在臉書貼文分享，因為把車停在休息站的停車格睡覺，醒來竟來收到一張「關懷單」，引發網友討論。

停在休息站睡著 醒來竟收到「關懷單」？

臉書社團「車床天地」近日有匿名網友貼出一張「逾時停車服務區4小時關懷單」，好奇發文表示：「現在高速公路上的休息站裡的停車格，都已這麼嚴格了嗎？」原po無奈地說，自己也只是躺在車裡椅子上睡覺而已，怎料竟收到這張單子。

根據原po貼出的照片，關懷單上記錄著車牌及分次記錄時間，下方寫道：「親愛的旅客您好，服務區停放車輛為4小時為上限，您的愛車已停放超過4小時，再請配合停放規定以免受罰，謝謝您的配合。」

有網友停在高速公路休息站的停車場睡著了，醒來發現收到一張「關懷單」，引發眾人熱議。（翻攝自臉書）

休息站停車格有限時！ 眾人揭原因

眾人紛紛留言指出，其實這項規定一直都有：「這個規定不是常識嗎？」「休息站是給大家輪流休息的，我想休息四小時也應該夠了，如果每個人都給停車休息超過四小時，我覺得車位不夠，後續的問題也很多，大家互相吧」「以前是你不知道 不是現在變嚴格」「不關懷！到時候不就一堆在休息站車宿的人」「一直都會，怕你自S」；此外也有網友指出，若違反這項規定，可以開罰600元到1,200元！

高公局提醒注意停車時間 違規恐罰1200元

事實上，交通部高公局也曾發出新聞稿提醒用路民眾：「國道服務區及休息站停車位限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放」，違規者將依《道路交通管理處罰條例》開罰600元至1,200元。

其實休息區、服務區的停車場都有設置提醒的告示牌。（翻攝自高公局）

高公局表示，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以4小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。目前石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑及東山等多處區站，設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，中壢服務區則有出入場車牌辨識系統，以掌握停車位使用狀況，各服務區亦訂有停車巡查及逾時停車關懷機制，倘有車輛逾時占用違規，將通報轄區公警隊依規定舉發處罰。高公局提醒民眾應依規定停放，才能快快樂樂出遊，節省荷包不帶罰單回家。

