停屍間偷肉塊來吃！食人魔克勞斯解禁內幕 出書只為抑制衝動

（記者許皓庭／綜合報導）法國男子克勞斯（Nico Claux）因涉及一起謀殺案遭定罪，多年來被外界稱為「巴黎吸血鬼」。他獲釋後陸續出版多本著作，談及自身的犯罪歷程與極端嗜好。近期他再度在 podcast 節目受訪，回述早年在太平間任職時偷取遺體肉塊的行為，並坦承食人慾望是造成後續命案的關鍵因素。

圖／法國男子克勞斯（Nico Claux）因涉及一起謀殺案遭定罪，多年來被外界稱為「巴黎吸血鬼」。（翻攝 Serial Pleasures Facebook）

廣告 廣告

克勞斯今年 53 歲，1997 年因殺害網路認識的男子比索尼爾（Thierry Bissonier）而遭判處 12 年徒刑。他僅服刑約 7 年即提前出獄，但案件留下的恐怖細節，使他多年後仍持續受到媒體關注。

他在節目「Anything Goes with James English」中提到，幼年時因祖父過世而萌生異常幻想，而閱讀日本犯罪者佐川一政的相關資料後，使他對人體產生強烈的好奇與執念。他形容那些想像是扭曲的衝動，並表示自己在成長過程中逐漸無法擺脫這類念頭。

克勞斯的第一份工作是在巴黎一處停屍間擔任助理。他指出，當時會趁無人注意時偷取遺體的小塊組織，並以此試圖滿足內心的慾望。然而這些行為逐漸無法平息他的衝動，最終轉向尋找還在世的受害者。1997 年，他以取得人肉為目的，射殺了與他在網路上結識的比索尼爾。案發後，他試圖以死者支票兌現款項，結果被警方逮捕。當局在他的住所搜到多袋血液、胎兒組織與由頭骨排列而成的陳設品，情節震撼社會。

媒體指出，不少人好奇人肉的味道，克勞斯曾給出自己的感受，稱其與馬肉相似，但他強調味道並不是核心，而是「行為本身帶來的刺激」。他的描述再次引發外界對其心理狀態的關注。

另據《太陽報》報導，他在犯案前後曾多次闖入墓穴，取得遺骸保留作紀念。而出獄後，他又以偽造身份文件的方式，在不同太平間工作長達 13 年。這段期間，他開始將過去的行為與心境寫成書籍，包括《血之福音》（The Gospel of Blood）、《食人食譜》（The Cannibal Cookbook）等。他聲稱出版書籍的目的在於透過紀錄管理自身的衝動與想法。

儘管多年已過，克勞斯的犯罪經歷仍備受外界討論。他在訪談中所揭露的細節，讓案件再次成為焦點，也持續引發對極端犯罪心理研究的關注。

更多引新聞報導

炫名牌卻不付帳？台女紐約屢吃霸王餐 提議「肉償」遭上銬

爆館長「拿股東錢造假人設」！大師兄李慶元7點回嗆：你不配當台灣英雄

