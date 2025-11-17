停屍間員工「生吃屍體、帶回家煮」 寫食譜曝人肉味道
法國一名53歲的男子尼可．克洛（Nico Claux），1997年因謀殺罪入獄，服刑7年4月後獲釋，近日他在podcast節目中自曝，在停屍間工作期間會生吃屍體，還會把肉切下來帶回家烹調，後來這已經無法滿足他的慾望，便犯下謀殺罪並試圖吃掉受害者，被稱為「巴黎吸血鬼」。尼可甚至出版書籍《食人食譜》，內容包含達默、亞伯特等世界知名食人魔的菜單，而尼可也親曝味道，認為人肉吃起來就像馬肉。
綜合《每日郵報》、《鏡報》、《太陽報》報導，尼可近日接受podcast節目《Anything Goes with James English》的訪問，他表示在10歲時祖父去世後就，就對死亡產生迷戀，12歲開始有吃人肉的幻想，之後讀到日本食人魔佐川一政的故事，就更加深了這份渴望，但當時僅限於幻想，直到他進入一間醫院的停屍間工作。
尼可指出，他到停屍間工作後，發現單獨作業時，很容易就能割下屍體一些肉並吃掉，起初他只是生吃，後來會偷偷帶一些回家，用不同方式烹調。不過很快地，從停屍間偷取的少量人肉已經無法滿足他的慾望，於是他萌生殺意，鎖定網路上認識的男子蒂埃里．比索尼耶（Thierry Bissonier），並將其殺害。尼可強調，他並非為了殺人而殺人，而是出於自己對人肉的需求。
不過尼可在吃掉比索尼耶前就遭到逮捕了，警方在他家搜出多個人類遺骸，包含血袋、以頭骨製成的祭壇以及人體胎兒，這些東西是他闖入地下墓穴與棺木偷來的，被當成「紀念品」。尼可最終被判處12年徒刑，服刑7年4月後獲釋，他表示很高興自己被逮捕了，因為在犯下第一起殺人罪後沒多久，便開始計畫下一次謀殺了，他甚至想殺掉停屍間的同事們。
尼可透露，並非因為人肉有多美味才會去吃，那吃起來就像馬肉，不過吃人肉能讓他有快感、興奮不已。據悉尼可在出獄後，仍於停屍間工作了13年，不過他不再吃人肉了，而是出版書籍《食人食譜》，內容包含達默、亞伯特等世界知名食人魔的菜單，教人如何烹調人肉，並經營一間主題是「連環殺手」的收藏專賣店。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
毛骨悚然！回顧分屍案 台中殺人魔疑「炸人肉來吃」
13歲少年殺同學「還分屍吃下肚」 形容味道像炸雞
亞莉安娜坦言「夢想與食人魔共進晚餐」 受害家屬怒批：有病
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。台大校園近日因一場「預測颱風假」的趣味活動掀起話題。一名自稱台大大氣系的網友，因先前預測颱風假失算，決定在校內免費發送雞排，並在社群平台提前告知。不過，就在學生間傳得熱烈之際，昨日Threads上卻出現一則恐嚇內容的貼文，語帶暴力威脅，讓不少準備前往領取雞排的網友心生警戒。在該則貼文中，發文者稱「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發網路社群議論，也讓校內外民眾憂心安全情況。有人將訊息轉傳提醒其他學生注意，相關單位也立即接獲通報。謝男辯稱，只是因不滿「發雞排一事」，才會留言，否認自己真的有意圖實施攻擊。（圖／翻攝自Threads）大安警分局獲悉後，立刻展開查處行動，不僅加強校園周邊巡邏強度，並與台北市刑警大隊共同偵辦，從帳號資料及網路足跡一路追查到發文背後的來源，警方最終鎖定一名居住在新北市新店區的41歲謝姓男子，並於昨日下午通知他到案進行說明。面對警方詢問，謝男承認貼文出自他的帳號，但辯稱只是因不滿「發雞排一事」而情緒失控，才會留下誇張言論，否認自己真的有意圖實施攻擊。警方在完成筆錄後，依涉犯恐嚇公眾罪將謝男移送台北地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光 更多民視新聞報導地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震蔡英文結束訪歐行程清晨返抵台灣 微笑揮手畫面曝山道猴子！陽明山「獼猴群佔領馬路」 網笑：猩球崛起？民視影音 ・ 1 天前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 19 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 11 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返
高雄出現假冒聾啞人士詐騙！一名俄羅斯籍男子持觀光簽證來台，在飲料店外及民宅內兜售自製的「我愛台灣」國旗，每面售價100元，宣稱自己是聽障人士需要旅費贊助，由於違反簽證規定從事營利活動，這名俄羅斯籍男子將被驅逐出境，並面臨3至5年的來台管制。警方提醒民眾提高警覺，勿因同情心而上當受騙！TVBS新聞網 ・ 1 天前
"花和尚釋永信"涉挪用資金.侵占等 中媒證實檢"批准逮捕"
社會中心／綜合報導前中國人大代表、少林寺住持方丈"釋永信"，被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性，還育有私生子等醜聞。釋永信不僅被少林寺，逐出佛門。今年7月底，他還在機場，準備逃亡海外前，被中國政府帶走調查。中國官方媒體週日也證實，釋永信已被檢方做出"批准逮捕"。民視 ・ 15 小時前
槍響! 通緝男拒檢逃逸 衝撞警車逼警鳴槍遭制伏
南部中心／高雄綜合報導高雄苓雅區，驚傳槍聲，原來警方發現一名通緝犯，從舞廳跟朋友出來，準備搭代駕的車子離開，警方上前盤查，通緝犯居然跳上車試圖逃跑，最後被警方拖下車，車子一度衝撞警方，警方當場對空鳴兩聲嚇阻，場面相當驚險。通緝犯為了躲避警方追捕，在街上跟警方上演你追我跑。（圖／民視新聞）員警vs.逃逸男子：「來你等一下。」警方打算上前盤查，眼看員警靠近，男子竟拔腿就跑。男子往前衝，跳上一台白色轎車，當場被警方從車上拖下來，男子馬上往另外一個地方逃竄，警方將機車駕在白車前頭，白車竟往前衝撞，警方拔槍示警。員警vs.逃逸男子：「等一下等一下。」目擊民眾：「摩托車就放在他前面就撞倒了嘛，撞倒了就叫他們下車啊，裡面有四個人，白色衣服那個應該是通緝犯嘛，就跑到後面巷子開兩槍。」目擊民眾：「有一台白色的車，在那邊剛好停紅綠燈，然後他要上後座，那個警察就在追他，因為那個人已經上車了，上車警察攔他，他才對空鳴槍。」通緝犯找來的代駕車輛，因為衝撞警方，警方拔槍示警，連開兩槍。（圖／民視新聞）而白衣男子趁亂繼續逃跑，最後被警方聯合壓制在地，原來他是一名通緝犯，跟兩個朋友從舞廳出來，找代駕幫忙開車，沒被通緝男子一看到警方前來盤查，急忙逃走，引起警方懷疑，當街上演追逐戰。苓雅分局成功所所長陳昀辰：「警方立即當場攔停，李嫌下車逃逸，車輛於過程中衝撞警組，警組對空鳴槍兩槍，本案李嫌為通緝犯，警詢後解送歸案。」三名男子酒後找代駕，一車四人被盤查想烙跑，警方為了嚇阻，才鳴槍兩槍示警，最後通緝犯被當場逮捕，其他兩名男子跟代駕，則被依妨礙公務送辦。原文出處：往哪逃！通緝男拒檢逃逸 衝撞警車逼警鳴槍遭制伏 更多民視新聞報導撞瞬曝光！車頭全毀、磚牆噴飛 新北酒駕男慘了濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光毒駕拒檢撞警車！高雄男遭連轟6槍仍脫逃 8小時後台南被逮民視影音 ・ 1 天前
「台大男神」孫炫東凌晨嗨完夜店 開1480萬法拉利酒駕遭法辦
26歲的網紅「台大男神」孫炫東驚傳酒駕！台北市大安分局日前（8）清晨在忠孝東路四段巷弄攔查孫男，發現他酒後駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB，經酒測後酒精濃度竟高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準，全案依酒駕罪嫌送辦。鏡報 ・ 22 小時前
柔術金牌出手！倫敦地鐵搶匪秒倒地 還被搜出鐵鎚和Hello Kitty手機殼
從畫面顯示，一名男子被制服在月台上，口中喊著「我不想刺傷你，兄弟」，而斯科科當時已用膝蓋穩壓其身體等待警方到場。根據《紐約郵報》（New York Post）的報導，29歲的伊凡．斯科科（Ivan Skoko）當日搭乘北線（Northern Line）列車行經Borough地鐵站（Borough Tube Stati...CTWANT ・ 12 小時前
西螺凌晨驚見「改裝車團」闖紅燈！拆車牌躲科技執法 警方嚴查
台一線西螺路段再傳改裝車集體闖紅燈事件！目擊民眾拍下10多輛改裝車呼嘯而過的畫面，這些車輛不僅拆除車牌躲避科技執法，還改裝排氣管造成嚴重噪音污染，讓附近居民苦不堪言，「常常半夜兩三點被吵醒」、「已經吵到麻痺了」！警方表示，將調閱監視器畫面追查違規車輛，危險駕車行為最重可罰9萬元，若涉及刑責將依公共危險罪送辦，同時加強聯合稽查，以維護交通安全與居民安寧。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
對空鳴槍！通緝犯步出舞廳找代駕被警盯竟開溜 下場曝
即時中心／劉朝陽、魏熙芸報導高雄苓雅區今（15）日上午八點多，一名通緝犯剛從舞廳跟朋友走了出來，正準備搭代駕的車子離開，遇到警方上前盤查，這名通緝犯居然試圖逃跑，警方即刻對空鳴槍嚇阻逮人。根據了解，當時有三名男子相偕步出舞廳，並找了一名代駕幫忙開車，沒想到一看到警方上前盤查，其中的通緝犯當場奔逃、嚇得叫代駕快點開走，但這三名男子加上代駕，一車四人想跑沒那麼容易，警方為了嚇阻，當場對空鳴兩槍示警。最後通緝犯和其他兩名男子皆被送辦，而代駕也因為協助開車，被依妨礙公務罪嫌法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／對空鳴槍！通緝犯步出舞廳找代駕被警盯竟開溜 下場曝 更多民視新聞報導新北耶誕城開了！侯友宜親扮馬戲團長 活動期間、交通方式一次看台中7旬歲婦人落軌！一度卡自強號車底 警消急伸援手訪德行圓滿落幕抵台 蔡英文：台灣需要我「我就會在」民視影音 ・ 1 天前
不滿祭品文在台大發雞排！ 男網嗆「對領雞排學生不利」
台北市 / 綜合報導 日前有網友在網路上發出「祭品文」，預測台北至少放2天颱風假，沒想到預判錯誤，後續更發文預告16日中午在「台大傅鐘」發放雞排，沒想到昨天有人在網路發文怒嗆，揚言要對領雞排的學生不利，警方不敢大意立刻找到這名男子所在位置，通知謝姓男子到案，而他事後向警方供稱，只是一時抒發情緒，但這行為已經觸法，遭到警方依「恐嚇公眾罪嫌」送辦。記者張權說：「日前有網友在臉書上，匿名發文，預測颱風假失敗，要在台大傅鐘這裡發放雞排，但沒想到卻有人，發文要在領雞排這天，對人不利。」就是這篇網友留言回應，不只大罵學生是乞丐，甚至嗆明了發雞排當天，要到場傷害群眾。學生VS.記者說：「應該有吧，(所以明天會來排隊領雞排嗎)，我不會，，不會，我覺得他是真的，只是我應該不會。」學生VS.記者說：「應該是真的。」教授說：「領雞排應該是學生會去領的。」學生VS.記者說：「喔我不知道，但是他後面還有，補發那個文說會在哪裡。」不少學生都覺得匿名發文的網友，是認真打算發雞排飲料，但恐嚇貼文一出，校園內真的發生狀況後果不堪設想，警方獲報不敢大意馬上找出這名網友，根據了解，41歲謝姓男子，14日下午發文要對領雞排的民眾不利，警方通知男子到案，他卻向警方供稱只是一時的情緒抒發，但仍被依恐嚇公眾罪送辦。台北市大安分局羅斯福路派出所長石騰說：「在獲報後四小時內，鎖定發文者為謝姓男子，並於17時許將謝嫌帶回偵辦，謝嫌到案後，辯稱僅為一時抒發情緒留言，並無實際傷害意圖，全案詢問後依恐嚇罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」不少學生引頸期盼，想要吃到免費雞排，但貼文一發引發熱議，所幸只是講講而已，要是台大校園，真的發生學生遭到不利，狀況可能一發不可收拾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤
社會中心／台北報導日前鳳凰颱風來襲，台大有學生發雞排祭品文，賭台北會放颱風假結果失準，明天中午就要兌現諾言在傅鐘發雞排跟奶茶。沒想到居然有網友發文，嗆聲要"準時帶槍掃射"來領雞排的人。北市警方獲報高度關注，立刻調查。但這名41歲男子到案後卻改口，說只是"一時氣憤"發文，沒有開槍意圖。鳳凰颱風帶來大雨，有台大學生事前發文，要是台北沒放假，就發3百份雞排跟奶茶。結果，台北真的一天都沒放，周日中午就要在台大傅鐘下兌現諾言。不料，卻有網友發文，揚言要"準時帶槍掃射你們這群乞丐"！粉專管理員在臉書社群緊急通知，當天去領雞排務必留意可疑人物，只怕有萬一！揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤。（圖／截自臉書黑特帝大）底下紛紛留言，有網友開玩笑說"不切小辣加彈"，＂又不是發蔥油餅、加什麼彈"啦~也有人tag台大駐校警隊還有北市刑大，提醒這不是說「我只是開個玩笑」就可了結的。北市羅斯福路派出所長石騰：「發文者疑似因，不滿發放雞排活動，揚言將傷害排隊人潮等語，本分局獲報後極為重視，立即派員配合校方駐衛警，加強校內外巡守密度，亦立即通報本局，刑事警察大隊共同偵辦，經本分局會同刑大追查，在獲報後4小時內，鎖定發文者為謝姓男子。」警方火速追查，掌握發文者身分，住在新北市新店，41歲的謝姓男子，但他到案後卻改口，說只是對發雞排的活動感到不爽，一時抒發情緒，並沒有實際要掃射意圖。揚言"帶槍掃射領雞排乞丐" 41歲男落網改口一時氣憤。（圖／截自臉書黑特帝大）北市羅斯福路派出所長石騰：「謝嫌到案後辯稱，僅為一時抒發情緒留言，並無實際傷害意圖，全案訊問後以恐嚇罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」不管嫌犯怎辯解，網路留言已經構成恐嚇事證，被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。警方特別呼籲，表達言論應保持理性，切勿發表危害公眾安全之言論，否則一定依法究辦。原文出處：台大生兌現承諾週日發雞排珍奶 「他」揚言帶槍掃射下場慘了！ 更多民視新聞報導「攝」狼出沒！噁男偷拍裙底還辯「只是壓到」 當場遭逮結局慘了軍紀敗壞！役男部隊抽電子菸遭檢舉 長官搜寢室意外發現喪屍菸彈對空鳴槍！通緝犯步出舞廳找代駕被警盯竟開溜 下場曝民視影音 ・ 1 天前
懷疑女友出軌! 台南男衝商場餐廳調監視器揪人遭拒
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導懷疑女朋友跟別人用餐，竟然報警要求調閱店家監視器！台南一名男子跑到商場美食店家，要求調閱監視器，還引來警方協處，還是員警說明，不涉刑案無權調閱，才將這名醋男，勸離後結案。男子懷疑女友與別人外出用餐，竟要求調閱店家監視器查勤！（圖／民視新聞）警方獲報來到商場內的美食店家，這名男子還在糾結著，要求要調閱店家的監視器畫面，原因是他懷疑自己的女朋友，跟別人跑到這裡來用餐。民眾說：「真的很奇怪。」、「私事的部份我覺得，男女朋友自己處理好，我相信應該會更好。」，「如果你要警方當你的徵信社，這個是非常不妥當。」許多民眾聽了，都不免覺得，感情中的信任缺乏，問題更大。民眾表示：「如果沒有辦法做到，信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手的。」、「我覺得很可怕，就是一點私人空間都沒有啊。」員警到場也只能強調，報案內容與刑事案件無關，拒絕協助調閱監視器。因私事報警要警察幫調監視器，遭警方依法說明後婉拒！（圖／民視新聞）台南市第一分局莊敬所副所長楊元林強調：「該男子所欲查詢的事務，係屬個人事務，並未涉及任何刑事案件，或公共安全事由，故當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友跟誰去吃飯，竟然自己就跑到店家去，想調監視器，還打了110報案，要求警方協助。警方呼籲報案專線和警力資源，應該留給緊急事故和危安情況，不應該為追查私事報警，浪費警力資源。原文出處：懷疑女友出軌！ 台南男衝商場餐廳調監視器揪人遭拒 更多民視新聞報導「普發1萬」入帳致帳戶被鎖？ 金管會：目前尚未發生八炯、閩南狼「反通緝」宋濤、王滬寧 王定宇讚：中共「狗官」更可能被抓發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光民視影音 ・ 1 天前
龍山寺外買賣個資案動機曝光 主嫌稱為柏青哥店彩金 6人遭送辦
台北龍山寺外近日發生有人疑設攤買賣個資，北市警方到場查獲涉案黃姓男子和4名工作人員，黃男稱徵求個資僅作為公益使用。警方後續報請北檢指揮偵辦，溯源查出主嫌李姓男子，李男供稱，為申辦柏青哥店會員的5000元彩金，與黃男合作收取個資並轉賣。全案詢後，李男等6人遭移送北檢偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前