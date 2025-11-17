停屍間員工「生吃屍體、帶回家煮」 寫食譜曝人肉味道

尼可．克洛（Nico Claux），1997年因謀殺罪入獄，服刑7年4月後獲釋。（圖／翻攝自Anything Goes With James English YouTube）





法國一名53歲的男子尼可．克洛（Nico Claux），1997年因謀殺罪入獄，服刑7年4月後獲釋，近日他在podcast節目中自曝，在停屍間工作期間會生吃屍體，還會把肉切下來帶回家烹調，後來這已經無法滿足他的慾望，便犯下謀殺罪並試圖吃掉受害者，被稱為「巴黎吸血鬼」。尼可甚至出版書籍《食人食譜》，內容包含達默、亞伯特等世界知名食人魔的菜單，而尼可也親曝味道，認為人肉吃起來就像馬肉。

綜合《每日郵報》、《鏡報》、《太陽報》報導，尼可近日接受podcast節目《Anything Goes with James English》的訪問，他表示在10歲時祖父去世後就，就對死亡產生迷戀，12歲開始有吃人肉的幻想，之後讀到日本食人魔佐川一政的故事，就更加深了這份渴望，但當時僅限於幻想，直到他進入一間醫院的停屍間工作。

廣告

尼可年輕時在停屍間工作，能輕易取得人肉。（圖／翻攝自X@krovere5）

尼可指出，他到停屍間工作後，發現單獨作業時，很容易就能割下屍體一些肉並吃掉，起初他只是生吃，後來會偷偷帶一些回家，用不同方式烹調。不過很快地，從停屍間偷取的少量人肉已經無法滿足他的慾望，於是他萌生殺意，鎖定網路上認識的男子蒂埃里．比索尼耶（Thierry Bissonier），並將其殺害。尼可強調，他並非為了殺人而殺人，而是出於自己對人肉的需求。

不過尼可在吃掉比索尼耶前就遭到逮捕了，警方在他家搜出多個人類遺骸，包含血袋、以頭骨製成的祭壇以及人體胎兒，這些東西是他闖入地下墓穴與棺木偷來的，被當成「紀念品」。尼可最終被判處12年徒刑，服刑7年4月後獲釋，他表示很高興自己被逮捕了，因為在犯下第一起殺人罪後沒多久，便開始計畫下一次謀殺了，他甚至想殺掉停屍間的同事們。

尼可透露，並非因為人肉有多美味才會去吃，那吃起來就像馬肉，不過吃人肉能讓他有快感、興奮不已。據悉尼可在出獄後，仍於停屍間工作了13年，不過他不再吃人肉了，而是出版書籍《食人食譜》，內容包含達默、亞伯特等世界知名食人魔的菜單，教人如何烹調人肉，並經營一間主題是「連環殺手」的收藏專賣店。

