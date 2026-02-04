停工令形同虛設？年吸碳933公噸旗山環保林園爆砍樹爭議 昨喊停工後今再復工引地方質疑

▲台糖位於高雄旗山的「環保林園大道」2/4本報記者前往拍攝時，上午現場還有工人正在動工，至晚上已經清理一大半；台糖日前宣布停工，但現場仍持續施工，引發居民對「停工」名實不符的質疑。

【記者 宋祥霖、張夢熊／高雄報導】台糖位於高雄旗山的「環保林園大道近日傳出大面積砍伐老樹，引發地方居民不滿並向媒體檢舉。事件經媒體實地訪查後曝光，台糖昨（3）日一度宣布緊急停工，未料今（4）日清晨七時許，現場再度出現工班進場作業持續至晚上，引發外界對「停工」定義的質疑。

對於外界批評砍樹影響環保，台糖方面回應表示，相關作業並未對環境造成實質影響。然而，地方人士指出，該林園為台糖當年自行設置並公告的「環保林園」，原始說明內容明確載明具備降低噪音、淨化空氣、綠美化環境及提升生活品質等功能，並標示年碳吸存量可達約933.93公噸，對長期空氣品質相對弱勢的高雄地區而言，具備相當公共價值。

對此，民眾質疑，若砍伐行為「對環保無影響」，是否形同否定過去台糖所提出的環保效益說明，相關說法前後矛盾，也引發「公然說謊」的質疑聲浪。

由於台糖高雄管理處昨已對外表示要求立即停工，本報記者今晨再度前往現場現勘，發現仍有大量人員及機具作業。進一步向台糖求證，台糖回應指出，現場作業屬於「前期工程收尾」，第一排老樹砍伐已暫停，後續仍需再行會勘確認，並將儘速對外公告事件始末。

台糖同時表示，對於包商未充分與地方溝通即進行作業，造成民眾困擾，深表歉意；並強調此次砍伐作業與太陽光電開發無關，請周邊居民安心。

台糖為南部最大土地持有者，近年積極推動事業轉型與多角化經營。地方人士認為，企業與時俱進無可厚非，但相關政策與發言仍應尊重歷史脈絡與既有公共承諾，否則不僅削弱社會信任，也讓長年支持環境保護的民眾感到遺憾。（圖╱記者宋祥霖攝）