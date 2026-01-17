停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外

紅色轎車停在空地正中央，四周被圍起來。（圖／翻攝自澎湖交通觀察日誌臉書）





不只有釘子戶，還有釘子車！澎湖氣象站旁的工地施工已經一個多禮拜，卻有一輛車不移開，被批評是釘子車。工人只能將紅車圍起來，先把旁邊路面鋪平。原來車主不在台灣沒辦法移車，也不讓別人被拖吊，最後是請兒子偷偷來把車移走。

紅色轎車停在空地正中央，四周被圍起來，旁邊沒有其他車輛，因為這裡在施工，其他轎車早就移走，就剩它硬是要留在這裡。

當地居民：「15日灌漿，（車子沒有移走）對，施工隊把車圍起來，因為說找不到主人。」

澎湖馬公澎湖氣象站旁邊一處空地，居民平時會停放車輛，但市公所公告，1/7到1/20進行路面重鋪工程，要求車輛移走，但一個多禮拜過去，紅車依舊沒離開，民眾就開酸，根本是超強釘子戶，原來車主根本不在台灣。

當地居民：「聯絡不到車主，車主在大陸，昨天他兒子來移的，他打電話給他兒子，聯絡到他兒子來開的，原本他就說不能移車，車主沒有來不能移，四方格就沒有封，他說等他移走再來弄。」

為了不影響工程進度，工程單位將紅車圍起來，將其他路面鋪平，同時跨海聯繫車主，說如果不移車就要拖吊，車主拒絕請兒子幫忙，直到16日，兒子趁旁邊水泥乾了，才偷偷將車開到旁邊空地。

澎湖縣馬公市長黃健忠：「我們為了工程的進度，我們就做好保護措施，我們把他車子不受影響的情況下，把它保護好，我們還是把工程完成。」

只是這車一停就是半年多，雖然沒有影響工程進度，卻也造成工人許多不便，卻無法可管。因為根據了解這裡是公有地，車停再久影響施工都無法可罰，造成所有人不便，施工單位只能無奈忍讓。

