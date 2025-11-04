即時中心／顏一軒報導

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）3日指出，美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），可能於11月底即將在南非商業之都約翰尼斯堡（Johannesburg）登場的G20峰會期間見面。





《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，克林姆林宮（The Kremlin）先前表示，普丁預計不會出席11月22日、23日在約翰尼斯堡舉行的G20峰會；而川普也表示他不會參加，而是由美國副總統范斯（J.D. Vance）代表美國出席；而針對澤倫斯基是否與會，《基輔獨立報》已向烏克蘭總統辦公室尋求回應。

廣告 廣告

史塔布表示，關於結束俄烏戰爭的外交努力仍在幕後持續進行中。他透露，哈薩克與烏茲別克的領導人，上週討論了相關情勢；而他們將於後（6）日與川普見面，並會在下週前往俄國首都莫斯科（Moscow）。

報導引述芬蘭商業電視台（MTV）的內容指出，史塔布於芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）所舉行的新聞記者會中提及，「中亞國家可能在白宮與克宮間充當信使的角色」；他並補充說，「如果未來兩到三週內情勢如預期進行，那麼普丁與澤倫斯基會面的地點，或許將會是約翰尼斯堡登場的G20峰會」。

據報導，作為結束俄烏戰爭努力的一部分，川普一直尋求促成普丁與澤倫斯基的面對面會談，不過，克宮長期以來都避免這類的會晤，並一再重申須滿足特定「條件」，並只建議在莫斯科與澤倫斯基會談。

澤倫斯基則明確強調，只要俄羅斯持續侵略下去，他就排除了與普丁在俄國見面的可能性，但曾多次表達願意在「中立地」（neutral ground）和俄方會談。

川普長達數個月推動結束俄烏戰爭的努力，伴隨著華府政策的頻繁與劇烈變化，但進展有限；俄方拒絕停火，並持續堅持其在領土議題上的要求。

原定在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行的「雙普二會」已被取消，據報載是因美方了解到克宮拒絕在其極端要求上做出任何妥協。

報導指出，自從川普今（2025）年1月重返白宮以來，他僅與普丁在8月15日於阿拉斯加（Alaska）舉行的美俄峰會中見過一次面。





原文出處：快新聞／停戰契機？ 芬蘭總統爆料：美俄烏領袖有望在G20峰會見面

更多民視新聞報導

俄射核動力巡航飛彈 澤倫斯基：「波克羅夫斯克」成衝突激烈區

蕭美琴專訪登德國公視！「戰貓論」引發關注 籲國際公平對待台灣

還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的

