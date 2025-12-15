停戰無望？75%烏克蘭人不接受利俄協議 僅21%信任美國

即時中心／林耿郁報導

一份烏克蘭最新民調顯示，儘管國際間呼籲加速推動和平談判，絕大多數烏克蘭民眾仍反對在缺乏明確安全保障下，接受對俄羅斯的重大讓步；此外，對美國保有信任感的烏克蘭民眾，也下滑至兩成左右。

遙遙無期！路透社報導，一份由基輔國際社會學研究所（KIIS）15日公布調查結果指出，75%受訪者認為，若和平方案要求烏克蘭割讓領土或限制軍隊規模，卻未提供清楚且具約束力的安全保證，則「完全無法接受」。

不過，民調也顯示，72%的民眾願意接受在現有戰線「凍結」的情況下，進行一定程度的妥協，顯示烏克蘭社會對於「停止流血」與「維護核心利益」之間，仍存在高度分歧。

對美信任度大幅下滑

KIIS執行長赫魯謝茨基（Anton Hrushetskyi）指出，在美國對烏克蘭施壓加速談判的背景下，相關民意近期大致維持穩定，但對美國與西方安全承諾的信任度明顯下降。

民調顯示，僅21%的烏克蘭人信任華盛頓，較去（2024）年同期的41%大幅下滑；對北約的信任度，也從43%降至34%。

此外，63%的受訪者表示，若必要仍準備繼續作戰，僅9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

赫魯謝茨基強調，若安全保證不具明確性與法律約束力，烏克蘭社會將難以信任相關和平方案，並直接影響民眾對談判結果的接受程度。

不挺戰時舉辦大選！民憂削弱國家穩定

美國總統川普近期再次呼籲烏克蘭舉行大選，但根據烏克蘭現行戒嚴法規，戰時不得進行選舉。

澤倫斯基本月表示，若美方能主導並確保安全，他對選舉持開放態度。

然而，民調顯示，僅9%的烏克蘭人希望在戰事結束前舉行選舉；赫魯謝茨基指出，社會普遍認為在戰爭期間推動選舉，可能被視為削弱國家凝聚力與抗戰能力的行為。

他補充，儘管澤倫斯基在上月一樁重大貪腐醜聞後支持度一度下滑，但在撤換核心幕僚，並遭遇新一波美國施壓後，信任度已回升至61%。

這項調查於11月底至12月中旬進行，訪問547名居住在烏克蘭政府控制區內的民眾。

