停播25年！日傳奇節目《火焰大挑戰》重啟 電流急急棒回來了

挑戰過關就有100萬！風靡90年代的日本傳奇綜藝節目《火焰大挑戰》確定重啟。朝日電視台今（9日）釋出官方海報，預計在明年1月12日復活和大家見面，消息一出，不僅日本，就連台灣網友都感到興奮，嗨喊「電流急急棒回來了」。

由內村光良、南原清隆搭檔主持的綜藝節目《火焰大挑戰》，自1995年開播後多次在日本創下驚人收視率，禮拜二晚上固定收看，幾乎是日本人的全民運動。標榜挑戰成功就可以拿到100萬元日幣（依當年匯率約台幣32萬）。

關卡內容豐富多元，包含限時內吃完每道迴轉壽司、小孩限時購買指定物品、嬰兒爬行大賽、一分鐘之內不讓衛生紙落地、電車不倒翁、記憶大考驗、小學生30人29腳等等。其中就屬「電流急急棒」最讓台灣人印象深刻，後來也成為早期台灣綜藝節目參考複製的對象。據悉，在某一集中，日本更派出代表上台灣節目《紅白勝利》踢館電流急急棒。

沒想到自該節目2000年停播後，朝日電視台確定重啟，並以「特別節目」3個小時的形式播出，還找來昔日的主持人南原清隆，搭檔男團偶像timelesz成員菊池風磨主持，除了邀糗藝人們一同挑戰，獎金也從原先的100萬升級到1000萬日幣。朝日電視台將在2026年1月12日晚間準時上映。

消息曝光後，也讓台灣網友相當興奮，「最近都流行文藝復興嗎 那麼黃金傳說能不能也復活一下」、「久本雅美現在應該沒法下腰了」、「還有100人挑戰猜骰子啊」、「隨機唱卡拉ok，一字不錯」、「柳澤慎吾會拿眼鏡戳眼睛嗎? XD」、「電流急急棒有出現風車、壓縮機、漩渦」。

