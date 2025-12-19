停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效

（圖／翻攝自YouTube頻道Judicial Yuan司法院影音直播）





在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。

總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。

憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

