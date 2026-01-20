停更動畫一年！百萬插畫家突公開「脫褲開腿片」 網看了全嚇壞

娛樂中心／蔡佩伶報導

百萬插畫家蓋彼以「建寶、妞妞」為男女主角的動畫停更一年多。（圖／翻攝自臉書）

知名插畫家「蓋彼」以貼近生活的兩性議題打開知名度，迅速累積百萬粉絲，而她在2024年底無預警停更以「建寶」、「妞妞」作為男女主角的動畫短片，昨（19日）蓋彼親自公開背後原因，但同時搭配動畫女主妞妞開腿露底褲的影片，讓網友全都嚇壞。

蓋彼指出停更主因是替建寶配音的配音員，因為某些因素無法繼續配音，蓋彼解釋對方聲線特殊，再加上自己對於動畫的堅持，即使她嘗試找不同人，但感覺全都不對，最終，蓋彼失去製作動畫的衝動。

至於為何最近會想要重新做回動畫，蓋彼表示因為AI越來越發達，在創作時多了一項工具能夠輔助，讓她決定繼續嘗試，不過蓋彼透露AI仍有不足的地方，「像妞妞動著動著就變另一個人」，她承諾會盡快突破技術，更希望成長過後的自己，能夠帶給大家全新的創作內容。

百萬插畫家蓋彼近日動畫內容讓網友不解。（圖／翻攝自臉書）

不過蓋彼附上的影片卻是妞妞脫褲的動畫影片，讓網友看了直呼詭異，「妞妞為何要脫褲子？然後又開腿這樣坐？」、「這影片真的很奇怪不知道想表達什麼」、「這影片...不太妥」，但對於網友的疑問，蓋彼至今仍未出面回應。

