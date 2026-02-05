停更5天後…AIT宣布臉書恢復正常運作 網急問：有經費對藍白重拳出擊？

政治中心／綜合報導

美國在臺協會AIT於1月31日在臉書表示由於撥款問題未決，粉專帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。在停更五天之後，今（5）日終於在臉書發文美國政府通過撥款法案，美國在台協會宣布恢復正常運作。網友也紛紛留言喊「歡迎回來！」也有網友問「所以你們有經費對藍白重拳出擊了嗎？」

AIT於上午十時四十分在粉專發文表示，「美國政府通過撥款法案，美國在台協會宣布恢復正常運作。本帳號將持續更新，提供最新活動資訊與官方公告。」發文短短一小時就湧入五千多個讚，網友紛紛留言「歡迎回來！」、「所以你們有經費對藍白重拳出擊了嗎？」、「歡迎華麗回歸！」、「好棒！美國政府的撥款速度真的比台灣立法院快太多太多了啦！（我們台灣的立法院什麼時候才能恢復正常）」。

另外，AIT粉專也在十一點多發文指出，AIT處長谷立言於上周與屏東縣長周春米會面，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。透過推動低軌衛星園區、專屬火箭發射場及尖端無人機研究的發展，屏東正成為新時代經濟合作的樞紐。

AIT表示，這些計畫將創造高價值就業機會，提升台灣的科技與製造能力，並強化台灣作為韌性國防與航太供應鏈中值得信賴夥伴的角色，同時直接增強台灣的安全。

AIT處長谷立言與屏東縣長周春米會面，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。（圖／翻攝自AIT臉書）

