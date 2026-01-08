停業近2年！竹市晶品城引進「特力屋」 今年上半年重啟營運

停業近2年！新竹市晶品城將引進「特力屋」，預計今年上半年重啟營運。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕停業近2年的新竹市火車站前晶品城BOT停車場與商場，市府交通處表示，業者已提出重啟營運申請，將在上半年重啟營運，首波引進居家修繕為主的「特力屋」進駐，未來也會提供餐飲及健身和超市等商業模式，期活化已蕭條很久的舊城區與火車站前商圈。

交通處表示，目前晶品城重啟的相關籌備及招商作業仍在進行中，會在今年上半年重新開幕，結合停車場，會以複合式的商場為主，兼具生活機能與停車功能。

新竹市火車站前晶品城商場2024年3月後停業，當時一度傳出業者將轉型改做長照中心，但遭民代批將竹市中心精華地段轉做長照中心不符BOT精神，更導致站前商圈更加蕭條，由於業者所提的營業項目變更未能通過市府審查，業者在停擺超過1年半後，去年向市府重提營運計畫，擬回歸複合式商場的經營模式，並展開相關籌備與招商和整修作業。

廣告 廣告

由於晶品城已停業近2年，連帶影響竹市舊城區與站前商圈的商業發展，不少商家撤出站前商圈，舊城區日漸蕭條及店面無人承租情況明顯，不少業者期待晶品城重新營運能帶動火車站前周邊的商業氣息，並提振舊城商圈。

停業近2年！新竹市晶品城將引進「特力屋」，預計今年上半年重啟營運。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

相隔8年！阿里山清晨飄雪20分鐘 遊客驚喜大喊「下雪了」

早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

「老蔣忘了刪D槽！」蔣介石日記解密揭超色自白 網嘲：社死現場

