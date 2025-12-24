停業95天！全聯花蓮光復中山門市26日復業

▲停業95天後，全聯花蓮光復中山門市26日將恢復營業。（圖╱全聯提供）

[NOWnews今日新聞] 今年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流災害重創全聯花蓮光復中山門市，歷經95天停業整建，將於26日（週五）上午7時30分正式恢復營業，再次為在地居民提供便利的生活服務，而為了感謝花蓮鄉親的支持，重新開幕期間推出多項感恩回饋，買一送一、限時1元排隊等優惠，民眾快把握限定優惠補齊生活所需。

全聯強調，本次復業不僅完成門市全面整修，也同步增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全，提升防災韌性，盼能在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常。

為感謝鄉親朋友長期的支持，光復中山門市於重新開幕期間推出多項感恩回饋活動。26日開幕當天，憑單筆消費發票即可享以下優惠：

📍使用全支付全店消費滿1000元，送100元全聯禮券（不含美妝、保養、保健品，排除品項依門市公告為準）。

📍全店消費滿599元，可享「廚房紙巾、洗碗精、液體皂」好禮3選1（不含美妝／保養／保健品，排除品項依門市公告為準）。

📍保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，即送100元全聯禮券。

此外，26日指定時段到店消費，還可享有限時排隊價優惠：

📍上午11時「金針菇」1元（限排隊前100名）。

📍下午2時消費即免費贈送「生活良好沖繩黑糖可可夾心餅乾」（限排隊前60名）。

📍下午4時「舒適 創4紀鈦刮鬍刀-1刀架1刀頭」特價10元（限排隊前60名）。

不想排隊的消費者，當天門市也同步推出多項生鮮與民生用品限時特賣，包括「金針菇（約200g）」每包8元；「有機霜降黑蠔菇（約150g）」每包41元、買1送1；產銷履歷「VDS活力胡蘿蔔（約650g）」每包55元、買1送1。「We Sweet爆漿蛋糕（6入/192g）」每盒99元、買1送1。

除生鮮商品外，米、調味料、洗碗精、洗衣精、牙膏等指定品項也祭出買1送1優惠，數量有限，售完為止，快把握限定優惠一次補齊生活所需，全聯光復中山門市將繼續成為在地最可靠的生活採買據點！

