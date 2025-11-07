停止公教年改的相關修法 阮昭雄：不應只照顧到公教階層

行政院副秘書長阮昭雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」專訪，今（7）日上午播出。 圖：自由時報網路節目「官我什麼事」提供

[Newtalk新聞] 立法院藍白黨團在這個會期提出停止公教年改的相關修法，昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚今年12月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄說，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。

际照雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」專訪，今（7）日上午播出。

阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並跟民進黨團互動溝通，公教部分，在野黨有他們處理方式，但我們面臨到現實狀況，很多年金都有財務困難，「未來勞保要不要處理」？藍白只照顧公教階層，廣大勞工的權益呢？

廣告 廣告

但國會朝小野大，立院國民黨團恐輾壓修法，阮昭雄提及，民主社會的溝通過程必須周延，無論是過去的蔡英文政府或現在的賴清德政府，都很重視社會對話，但國民黨現在有很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。

阮昭雄說，明年要舉辦地方九合一的選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半、51％以上才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對。

至於「財劃法」修法，阮昭雄坦言，現在整個立法院結構，對於財劃法修法議題，政院已由副院長鄭麗君召集研擬政院版修正草案，但「是不是能好好談、是不是可以獲得大多數立委認同，其實就是一個很大的挑戰」，行政院將視立法院的狀況，適時提出修正案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白主張停砍公教年金 政院：公教退撫基金將提前破產

政院踩煞車！股利、利息年結2萬要繳補充保費惹反彈 卓揆：暫緩爭議規劃、加強社會溝通