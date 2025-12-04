「停止年改」最快12日表決！綠揭52%小草也不認同 吳思瑤：唯民意能讓藍白懸崖勒馬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白力推「停止年金改革」法案，今（4）日將在立法院司法法制委員會協商，最快在12月12日進行表決。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，可預期協商就是過水，接著被人數輾壓通過，讓她不禁質疑，藍白這會期主張民生優先，為何會是帶給社會「三大不公平」？而民進黨也透過民調揭露，僅27.1%國人認為要停止年止，甚至民眾黨支持者裡也有高達52.7%支持者認為要繼續，「若年改功虧一簣就是債留子孫。」

民進黨發言人吳崢、民進黨政策會執行長吳思瑤今（4）早召開「公教年金改革議題民調」記者會。（許詠晴攝）

民進黨今早召開「公教年金改革議題民調」記者會。發言人吳崢指出，根據民調，若詢問國人是否支持繼續年金改革？支持繼續的達49%、認為要停止的只有27.1%；若問民眾退撫基金破產該由全民買單嗎？高達76.2人認為不合理，僅11.9%人認為合理；若再問政府補助公保、勞保差距達20倍是否合理？高達67.95民眾認為不合理，僅13.5%人覺得合理。

吳崢續指，若進一步交叉分析政黨部分，民眾黨也有高達52.7%支持者認為應該繼續年金改革，僅26.6%人不同意；民進黨支持者高達68.5%人認為要繼續，18.5%人認為要停止；而國民黨支持者則有31.2%人認為要繼續、48.1%覺得應該停止年改。

至於年齡部分，吳崢提及，30到39歲的民眾有54.3%認為要繼續年改，僅16.9%覺得應該停止；40到49歲民眾同樣有57.7%認為要繼續、22.5%認為應該停止。其實世代之間對於年改議題，都認為要「世代正義」。

吳崢總結，在這次的民意調查中能看到，目前台灣社會非常明顯，其實主流民意都還是支持繼續推動年金改革，如果停下年改，導致未來退撫基金破產，需由全民納稅錢共同負擔，同樣也有多數的台灣人民認為這很不合理、不能接受。

吳思瑤質疑，藍白這一會期不是說民生優先，為何會是帶給社會「三大不公平」？她提及，第一大不公平為「重退休，輕現職」，現在退休公教領的年改薪水，還是高達7成現職上工人員的薪水；第二為「重公教，輕勞工、老農、國保等弱勢長者」，造成職業間不平等，以及對弱勢長者的剝奪感；而「年改破產，全民買單」是第三個不公平。「如果年改功虧一簣、半途而廢，就是透支未來，就是債留子孫。」

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，2017年蔡英文總統領導朝野對話，花了一整年匯聚共識、討論年改，但在2025年的此時此刻，立法院卻粗暴的在委員會，只用一天的討論時間就要快速的送出年改議案。

吳思瑤說，稍後司法法制委員會召委翁曉玲就會召開黨團協商，可以預期就是過水，下週五就能在立法院被強行表決、碾壓通過，請大家拿起電話跟自己選區的立委來訴求，或在社群上一起發言，因為這個失控的立法院，唯有民意能讓藍白懸崖勒馬，三思而後行。

該民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2025年11月17至19日，民調樣本完成數為1064份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3%；訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式包括年齡、性別、戶籍。

