停止引進印度移工連署破4萬人 勞動部：未達條件不會貿然開放

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勞動部強調，目前尚未正式公告印度為移工來源國。（資料畫面）

針對約4.5萬名民眾透過「公共政策網路參與平台」連署，要求暫緩引進印度移工相關規畫，勞動部表示，是否開放印度成為新的移工來源國，須同時符合國內企業用人需求，以及印度提出的執行方案符合我方規範等條件，目前相關作業仍在評估階段，尚未訂定具體時程，不會倉促推動措施。

政府研議引進印度移工，民眾質疑現行規畫對治安風險的評估不足，因此於今年4月在「公共政策網路參與平台」發起連署。內容指出，若僅以要求移工提供良民證作為審查機制，恐難有效排除潛在風險，呼籲政府在提出更完整的安全管理措施前，暫緩推動相關政策。

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連署人主張，若政府仍有意開放印度移工來台，應先公開治安風險評估報告，建立更完善的性別平權與法治觀念篩檢機制，同時要求來源國政府、仲介機構及雇主共同負起管理責任，以回應社會各界的疑慮。

對此，勞動部表示，是否新增印度為移工來源國，仍須符合國內產業實際用人需求，以及來源國提出的執行方案符合我方規範等條件。若相關計畫未達要求，或企業端沒有明確需求，政府不會貿然開放，所有評估都將以審慎態度進行。

勞動部也強調，目前尚未正式公告印度為移工來源國，引進作業沒有既定時程，在公告前任何單位或個人皆不得引進印度移工。未來將持續透過資訊公開及多元溝通機制，廣泛蒐集公民團體、專家學者及社會各界意見，在兼顧產業發展與社會安全的前提下，完善相關管理制度與政策規畫。

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