停止愛那些還沒準備好愛你的人 專家：人生真的會開始不一樣

【健康醫療網／編輯部整理】這是你所要做的最困難、也是最重要的一件事：停止把你的愛給予那些還沒準備好要愛你的人。

停止與那些不想改變的人進行困難重重的對話。不要再出現在那些對你的到場無動於衷的人面前。不要再去重視那些根本不看重你的人。不要再去愛那些還沒準備好要愛你的人。

我知道你下意識地會想要盡可能博得每個人的好感，但這種衝動同時也會奪走你的時間、精力和理智。

一旦你帶著喜悅、興趣和熱情，全心全意且毫無保留地投入人生中時，並不是每個人都已經準備好要面對這樣的你。

這並不表示你需要改變自己，而是表示你需要停止愛那些還沒準備好愛你的人。

當付出變成消耗 那已經不是關係

如果那些你花了最多時間與之相處的人冷落了你、狡猾地侮辱了你、沒頭沒腦地忘記了你，或是簡簡單單地就忽視了你，那麼倘若你還繼續為他們奉獻你的精力和生命，就等同於給自己造成極大的傷害。

你不是為了每個人而活的，一如每個人也不是為了你而活的。這就是為什麼如果你能夠找到少數幾個可以跟你建立真正友誼、愛情或關係的人時，那種感覺是如此特別：你會知道這件事情有多珍貴，因為你經歷過相反的情況。

守護精力 是你對人生最重要的責任

但是，你花在強迫那些根本沒辦法愛你的人身上的時間越長，你距離這種珍貴的連結就越遠。這種連結正在等著你。這顆星球上有無數的人，其中的許多人將會在你的小世界裡與你相遇、在同一個地點跟你享受一樣的氛圍、跟你將要造訪的地方有所聯繫。

……但是，你越是不敢走出自己的小小交際圈、越是躲在熟悉的環境中，越是跟那些把你當成墊腳石、人際備胎、情緒垃圾桶和發洩情緒的工具的人待在一塊兒時，你就離自己渴望的社群越遠。

如果你停止付出關係就消失 那不是愛

也許如果你不再露面，就會變得不那麼受歡迎。

也許你會被徹底遺忘。

也許如果你停止努力，這段關係就會結束。

也許如果你停止發送短訊，手機螢幕將會在接下來的幾天或幾週內維持漆黑一片的狀態。

也許如果你停止愛一個人，你們之間的愛就會隨之煙消雲散。

這並非表示毀掉了一段感情。這其實表示這段感情之所以能夠維繫，所仰賴的完全就是你自己一人，再沒有其他人了。

那不是愛。那是依附。

真正珍貴的關係 來自彼此願意

你生命中最寶貴、最重要的東西，就是你的精力。有限的東西不是你的時間，而是你的精力。你每天為了什麼付出精力，生活中與之相關的事物就會越來越多。你所投入時間的事物，將會決定你的存在價值。

一旦意識到這一點之後，你就會開始了解，為什麼把時間花在那些不適合你的人身上，花在那些同樣不適合你的工作、地方或城市裡時，你會變得這麼焦慮。

你會意識到，為了你的人生、你自己和你認識的每一個人，你所能做的最重要事情，就是拚命守護自己的精力，絕對不能讓任何其他事物凌駕其上。

讓你的生活成為一個安全的避風港，只允許那些有能力關心、聆聽和溝通的人進入。

說服他們、讓他們希望自己被拯救，不是你的責任。

停止強求 才會靠近真正屬於你的關係

你的職責並不是出現在別人面前，把自己的生命一點一點地、一刻接著一刻地不斷奉獻給他們，就只因為你同情他們，因為你過意不去，因為你「應該」要這麼做，因為你有義務，因為——歸根究柢來說——你害怕別人不喜歡你。

你的職責是認識到自己是命運的主宰，並且正在接納你認為自己應當得到的愛。

決定自己值得與健康又穩定成長的人建立真正的友誼、真正的承諾和完整的愛情。

然後在黑暗中等待，只要一些些時間……

……然後去看看一切將會如何迅速地發生變化。

本文來源：《現在，就是療癒你的開始》，大田出版

