停止汙名化！張文「宅喜好」遭放大檢視 ACGN協會：動漫不是犯罪的替罪羊

張文隨機殺人案震驚社會，ACGN（動畫、漫畫、遊戲、小說）創作權益推動協會在臉書發文表示，悲劇發生後，部分媒體在報導中刻意放大嫌犯的動漫與手遊喜好，試圖將犯罪行為與ACGN文化連結，讓協會無法認同，直言「動漫不是犯罪的代罪羔羊」。

張文隨機殺人案震驚社會。（圖／翻攝畫面）

ACGN創作權益推動協會表示，台北車站發生的事件令人心痛，協會成員與社會大眾一樣，對逝者表達哀悼，也為傷者祈福。然而，在案件後續討論中，再度出現將嫌犯個人興趣與犯罪行為畫上等號的報導方式，這種把罪責轉嫁給特定文化的做法，協會予以強力譴責。

協會指出，歷史的教訓仍歷歷在目，日本「宮崎勤事件」曾因媒體惡意扭曲，讓動漫愛好者背負長時間的誤解與歧視。事實證明，興趣本身並不會導致犯罪，真正需要檢視的，是個人心理狀態以及社會結構的疏漏。動漫愛好者與其他人一樣，努力生活、熱愛生命，將極少數個案無限上綱，是對整個族群的不公平。

協會呼籲，社會討論應該回到心理健康支持、社會安全機制與犯罪預防等實質問題，而非標籤化特定喜好。同時也提醒媒體，在報導相關新聞時，應更完整呈現動漫文化的樣貌，而不是只聚焦負面片段，避免加深社會的誤解與恐慌。

